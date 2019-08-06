Матпомощь к учебному году в Минске получат более 26,5 тыс. многодетных семей

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске материальную помощь к учебному году получат более 26,5 тыс. многодетных семей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Мингорисполкома напомнила, что единовременное социальное пособие на подготовку к школе ежегодно получают многодетные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. Его размер составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года. В текущем году это Br69,02 на одного ребенка. На такую помощь могут рассчитывать семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, которые обучаются в школах (на уровне базового и общего среднего образования, в том числе в учреждениях специального образования).

"С учетом статистики по Минску такие выплаты в этом году запланированы на 26 тыс. 508 получателей", - сказала Анна Рысевец.-0-