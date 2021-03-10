ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 марта 2021
Минск Переменная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:16 Головченко: от Смолевичей до Борисова нужно ускорить развитие промышленности Экономика
14:07 В Дятловском районе пьяный мужчина угнал машину, чтобы доехать домой Происшествия
13:49 Мацкевич о промышленности Витебской области: акцент сделан на развитии 5 высокотехнологичных отраслей Регионы
13:46 Изменения в закон об инвестициях направлены на соблюдение и защиту прав инвесторов - Никитина Экономика
13:38 Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 5-е место на ЧМ в Казахстане Спорт
13:38 В Глусском районе за сутки при пожарах погибли три человека Происшествия
13:37 Новое молодежное общественное объединение "Движение вперед" зарегистрировано в Беларуси Общество
13:31 Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт
13:30 Пандемия привела к резкому росту психических расстройств у школьников - австрийские ученые В мире
13:29 В Киеве и семи областях Украины превышен порог госпитализаций пациентов с COVID-19 В мире
13:22 Доллар и евро на торгах 10 марта подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:09 ФСБ России предотвратила теракт в пензенской школе В мире
13:01 ФОТОФАКТ: Сбор ананасов в южнокитайской провинции Хайнань Калейдоскоп
13:01 Госдума РФ ратифицировала протокол о реструктуризации кредита для строительства БелАЭС Экономика
13:00 В Беловежской пуще 13 марта устроят масленичные гулянья и попрощаются с зимой Афиша
12:48 МАРТ рассматривает возможность введения запрета на пластиковую посуду в различных сферах экономики Общество
12:45 В Минске с поличным задержан наркодилер из Мядельского района Происшествия
12:44 Национальный конкурс "Команда будущего" для молодых лидеров пройдет с 11 по 26 марта Общество
12:36 Рабочая группа по контролю за ценами на лекарства начала мониторинг в Гродненской области Регионы
12:35 Мархель назвал расширенный состав футбольной сборной Беларуси на мартовские матчи Спорт
12:32 Госатомнадзор прокомментировал отключения первого энергоблока БелАЭС от сети Экономика
12:24 Белоруска Анна Гуськова вышла в суперфинал ЧМ по лыжной акробатике в Казахстане Спорт
12:23 Казахстан готов к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ Политика
12:19 Брестоблгидромет: весеннее половодье соответствует средним многолетним значениям Регионы
12:14 ВОЗ считает побочные эффекты вакцин от COVID-19 ожидаемой реакцией организма В мире
11:55 Минздрав уточнил время ожидания неотложки в период подъема заболеваемости Общество
11:47 В России за сутки выявили 9079 заразившихся COVID-19 - минимум с 1 октября В мире
11:41 Витебчанка заставила незнакомца извиняться под дулом пистолета Происшествия
11:36 Гололедица и до -15°С ожидается в Беларуси 11 марта Общество
11:36 РЕПОРТАЖ: С тещиными блинами, песнями, играми да танцами - как на Могилевщине Масленицу гуляют Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
10 марта 2021, 13:49

Мацкевич о промышленности Витебской области: акцент сделан на развитии 5 высокотехнологичных отраслей

Олег Мацкевич. Фото из архива
Олег Мацкевич. Фото из архива

10 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На предстоящую пятилетку в промышленном комплексе Витебской области определены пять отраслей, в которых будут создаваться высокотехнологичные предприятия, производящие продукцию мировых стандартов. Об этом на совещании о развитии промышленного комплекса области сообщил первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, передает БЕЛТА.

Промышленность Витебской области в предстоящую пятилетку будет развиваться по пяти ключевым направлениям. "Приоритет будет отдаваться созданию и развитию новых высокотехнологичных отраслей и направлений промышленности. Это все то, что было определено на VI Всебелорусском народном собрании. В Витебской области будет развиваться национальный электротранспорт и электроиндустрия, биоиндустрия, фармацевтика, робототехника и производство композитных материалов", - отметил Олег Мацкевич.

Уже есть первые шаги в реализации этих направлений, и в 2021 - 2025 годах будут активно реализовываться инновационные и инвестиционные проекты в данных отраслях.

Например, продолжится установка электрозарядных станций и серийное производство в ОАО "Витязь". Из инновационного фонда уже поддержаны предприятия, задействованные в биоиндустрии. Облисполком выступил заказчиком по таким проектам будущего, как строительство цифровизированного завода по производству инновационных ветпрепаратов серии "зеленая линия" - альтернатива антибиотикам. Также ведется разработка по культивированию штамма вируса бешенства и производству вакциносодержащей приманки для диких животных. В фармацевтике работа первого фармацевтического кластера на базе 10 организаций, в том числе Витебского государственного медуниверситета, будет направлена на создание фармацевтической продукции, способной выйти на мировой рынок.

Говоря о роботизированной технике на производстве, Олег Мацкевич привел в пример СООО "Белвест", которое постепенно внедряет роботизированные программно-аппаратные комплексы, разработанные в собственной научной лаборатории предприятия. В производстве композитных материалов еще в 2018 году сделаны существенные шаги: был создан Полоцкий композитный кластер, в который входят 11 предприятий страны.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область предприятие промышленность
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Рабочая группа по контролю за ценами на лекарства начала мониторинг в Гродненской области
Фото из архива Брестоблгидромет: весеннее половодье соответствует средним многолетним значениям
РЕПОРТАЖ: С тещиными блинами, песнями, играми да танцами - как на Могилевщине Масленицу гуляют
Фото из архива Население Смолевичей должно вырасти к 2035 году до 50 тыс.- председатель райисполкома
Фото из архива В Брестской области прошел фотоконкурс среди женщин золотого возраста
Фото из архива В Гомельской области первичка БСЖ начинает акцию "Вместе за здоровое будущее"
Главное
Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя - подробности встречи Лукашенко с главой КГБ
Головченко: необходимо определиться с перспективами и поэтапностью застройки городов-спутников
Изменения в закон об инвестициях направлены на соблюдение и защиту прав инвесторов - Никитина
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852
Топ-новости
Госдума РФ ратифицировала протокол о реструктуризации кредита для строительства БелАЭС
Новое молодежное общественное объединение "Движение вперед" зарегистрировано в Беларуси
Нотариусы Беларуси 15 марта будут консультировать бесплатно
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
БелАЭС будет готова к инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля - начале мая
РЕПОРТАЖ: С тещиными блинами, песнями, играми да танцами - как на Могилевщине Масленицу гуляют
Белтелерадиокомпания определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021"
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 5-е место на ЧМ в Казахстане
Минздрав уточнил время ожидания неотложки в период подъема заболеваемости
Рабочая группа по контролю за ценами на лекарства начала мониторинг в Гродненской области
Национальный конкурс "Команда будущего" для молодых лидеров пройдет с 11 по 26 марта
О наведении порядка и благоустройстве расскажут в пресс-центре БЕЛТА 11 марта
Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики - Кубраков
КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране
МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.