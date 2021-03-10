Мацкевич о промышленности Витебской области: акцент сделан на развитии 5 высокотехнологичных отраслей

10 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На предстоящую пятилетку в промышленном комплексе Витебской области определены пять отраслей, в которых будут создаваться высокотехнологичные предприятия, производящие продукцию мировых стандартов. Об этом на совещании о развитии промышленного комплекса области сообщил первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, передает БЕЛТА.

Промышленность Витебской области в предстоящую пятилетку будет развиваться по пяти ключевым направлениям. "Приоритет будет отдаваться созданию и развитию новых высокотехнологичных отраслей и направлений промышленности. Это все то, что было определено на VI Всебелорусском народном собрании. В Витебской области будет развиваться национальный электротранспорт и электроиндустрия, биоиндустрия, фармацевтика, робототехника и производство композитных материалов", - отметил Олег Мацкевич.

Уже есть первые шаги в реализации этих направлений, и в 2021 - 2025 годах будут активно реализовываться инновационные и инвестиционные проекты в данных отраслях.

Например, продолжится установка электрозарядных станций и серийное производство в ОАО "Витязь". Из инновационного фонда уже поддержаны предприятия, задействованные в биоиндустрии. Облисполком выступил заказчиком по таким проектам будущего, как строительство цифровизированного завода по производству инновационных ветпрепаратов серии "зеленая линия" - альтернатива антибиотикам. Также ведется разработка по культивированию штамма вируса бешенства и производству вакциносодержащей приманки для диких животных. В фармацевтике работа первого фармацевтического кластера на базе 10 организаций, в том числе Витебского государственного медуниверситета, будет направлена на создание фармацевтической продукции, способной выйти на мировой рынок.

Говоря о роботизированной технике на производстве, Олег Мацкевич привел в пример СООО "Белвест", которое постепенно внедряет роботизированные программно-аппаратные комплексы, разработанные в собственной научной лаборатории предприятия. В производстве композитных материалов еще в 2018 году сделаны существенные шаги: был создан Полоцкий композитный кластер, в который входят 11 предприятий страны.

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