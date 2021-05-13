МАЗ поставил автобус третьего поколения для Молодечно

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония передачи современного комфортабельного автобуса третьего поколения МАЗ 303 прошла сегодня в автопарке Молодечно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского автомобильного завода.

Новый автобус стал 99-м в Молодечненском автопарке. Покупку финансировал областной бюджет.

Из новшеств - USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. Для комфортной поездки в любое время года салон оснащен пятью отопителями и кондиционером, который может работать как на охлаждение, так и на обогрев. Летом от палящих солнечных лучей защитят пассажиров тонированные стекла со светофильтрами.

Продумана и высота подножки - всего 32 см, а для людей на колясках установлена выдвижная платформа с электроприводом. Предусмотрена система оповещения остановок, работает светодиодная оптика. Внутри и снаружи установлены видеокамеры, что позволяет водителю через монитор контролировать обстановку во время движения.

Также автобус оснащен экологическим двигателем класса Евро-5.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-