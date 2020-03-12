МАЗ презентовал мусоровоз на газовом топливе

12 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мусоровоз на газовом топливе презентовали сегодня на заводе "Могилевтрансмаш" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" г.Могилев", передает корреспондент БЕЛТА.

С техническими характеристиками новинки ознакомился министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов и потенциальные покупатели коммунальной техники - представители регионов страны.

"Новая машина полностью соответствует требованиям, которые предъявляет к сфере коммунального хозяйства глава государства, - отметил министр. - Использование сжатого газа сократит эксплуатационные издержки на топливо. А ее размер и маневренность поможет грамотно выстроить логистику вывоза твердых коммунальных отходов с дворовых территорий".

Первый серийный газовый мусоровоз собран на заводе "Могилевтрансмаш". Для заправки газом установлены два блока из композитных материалов общим объемом 420 л. Мусоровоз с задней загрузкой вмещает более 10 кубометров груза. В передней части кузова и на заднем борту встроены отстойники. Благодаря им жидкая грязь не растекается вокруг техники, а накапливается и сливается в специально отведенных местах. Новая коммунальная техника оборудована монитором и камерой заднего вида, что позволяет не только следить за загрузкой и разгрузкой машины, но и облегчает движение задним ходом.

"Одна из важнейших особенностей нового мусоровоза - экологичность. Использование газа в качестве топлива значительно сокращает выбросы в атмосферу. Кроме этого, машина негромко шумит, а значит, будет доставлять меньше дискомфорта окружающим, - отметил Александр Терехов. - Сегодня один экземпляр будет передан могилевскому предприятию. Несколько месяцев мусоровоз будет проходить здесь испытательный срок в реальных условиях. Есть все основания считать, что машина успешно завершит испытания и новые мусоровозы начнут поступать на службу коммунальных предприятий всей страны в ближайшее время".

Как отметили на могилевском предприятии, новый мусоровоз прошел все испытания по безопасности и экологии. Техника получила одобрение транспортного типа Таможенного союза. В будущем такие мусоровозы планируется поставлять не только на внутренний рынок, но и в страны СНГ.-0-

Фото Олега Фойницкого