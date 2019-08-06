МАЗ приглашает на световое шоу и концерт с участниками "Евровидения"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 августа пройдет концерт к 75-летию Минского автомобильного завода, который завершится световым шоу с фейерверком, сообщили БЕЛТА организаторы.

На площадке у Дворца культуры МАЗ концерт начнется в полдень. В вечернее время на сцену выйдут три участника "Евровидения" - Дмитрий Колдун, Руслан Алехно и Анжелика Агурбаш. Вместе с ними споет Алексей Хлестов. Следом выступит Дядя Ваня со своей новой программой.

Также зрителей порадуют различные белорусские группы - от молодого коллектива "PROвокация" и женского ByCity до оркестра и кавер-бендов. Завершится праздник в 23 часа световым шоу с фейерверком.

Рядом с концертной площадкой МАЗ организует выставку, где можно будет посмотреть новые автомобили. Вход для всех желающих свободный.

МАЗ - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и в дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-2, 3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-