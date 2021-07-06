МБРР направил на капремонт и модернизацию двух школ в Лепельском районе 1,14 млн евро

6 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Международный банк реконструкции и развития на капитальный ремонт и модернизацию школ в деревнях Лепельского района направил 1,14 млн евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Лепельского райисполкома Виктор Азаренок.

Уже 1 сентября ребята из этих деревень придут в обновленные школы. На реализацию проекта по капремонту средней школы в деревне Боровка выделено 645 тыс. евро. В школе обновятся кабинеты, появится класс робототехники. Значительные изменения ждут спортивный зал: кроме самого помещения для занятий физкультурой, здесь отремонтируют санузлы и оборудуют душевые. Для спортивных уроков приобретут турники, тренажеры, в том числе велотренажер, многофункциональный силовой комплекс, спортивные снаряды и принадлежности.

На крыльце и в фойе школы обустроят безбарьерную среду с подъемником, предназначенным для людей с ограниченными возможностями - как для учеников, так и взрослых. Частично в школе заменят системы электроснабжения и пожарной безопасности, полностью обновят систему отопления и установят новые окна.

Преобразятся и кабинеты трудового обучения. В кабинете домоводства для девочек установят электрическую плиту с духовкой и стеклокерамической варочной поверхностью, микроволновую печь, кухонный гарнитур, обеденный стол, 12 универсальных швейных машин, оверлок, столы для раскроя и глажки и другое необходимое в обучении оборудование и мебель. В мастерских для мальчиков появятся слесарный верстак, токарный деревообрабатывающий станок, заточный и настольный сверлильный станки, металлические стеллажи и нужные в работе инструменты. "В последующем в этих мастерских смогут проходить обучение или получать услуги жители деревни и ближайших населенных пунктов, в том числе люди с инвалидностью. Население из числа маломобильных групп сможет посещать робототехнику и заниматься конструированием. Таким образом, школа станет социокультурным и спортивным центром", - рассказал Виктор Азаренок.

Обновится школа и снаружи: отремонтируют фасад здания, на пришкольной территории на стадионе, теннисном корте и беговых дорожках уложат искусственное покрытие.

Что касается Заслоновской средней школы, то здесь работы будут вестись немного скромнее. На капремонт этому учреждению образования выделяется 495 тыс. евро. Здесь работы уже ведутся в одном из корпусов здания - более раннего года постройки. В этом крыле заменят кровлю, частично межэтажные перекрытия, отремонтируют актовый зал, кабинеты, утеплят фасад. Кроме того, отремонтируют стены, полы и потолки, заменят окна и систему освещения в спортзале. Средняя школа в Заслоново станет краше и снаружи, на ее территории планируется благоустройство. В проекте по капремонту и модернизации этой школы в будущем запланированы работы во втором корпусе.-0-