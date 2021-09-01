МБРР выделил 16,6 млн евро на модернизацию и реконструкцию 30 школ в Витебской области

1 сентября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. За счет кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в Витебской области в 2021-2022 годах намерены провести реконструкцию и модернизацию 30 учреждений среднего образования, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома.

МБРР на 30 объектов выделил 16,6 млн евро, уже освоено более 7,5 млн евро. "Сегодня ремонт произведен либо продолжается в 27 учреждениях образования. Мы поставили перед собой задачу, несмотря на то, что программа банка рассчитана на 2021-2025 годы, основную работу завершить в этом году. На 2022-й останутся три школы", - отметил Дмитрий Хома.

Он также рассказал, что в области при подготовке к новому учебному году проделаны большие ремонтные работы. Учреждения образования готовы принять детей, закуплено достаточно оборудования. "В этом году за парты сели 114 923 ребенка - это на 1 тыс. больше, чем в прошлом году. В первый класс пошли 12 375 детей", - добавил начальник главного управления по образованию облисполкома.

В Витебской области работает 321 учреждение среднего образования. Для подвоза сельских детей приобретено 33 новых автобуса, всего их в регионе 287 единиц. За последние годы автопарк практически на 100% обновили.-0-