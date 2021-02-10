МБРР выделил 650 тыс. евро на модернизацию и капремонт СШ №2 в Городке

10 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На капитальный ремонт и модернизацию городокской средней школы №2 по программе развития учреждений образования Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделил 650 тыс. евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела по образованию Городокского райисполкома Наталья Береснева.

В СШ №2 райцентра начинаются работы по капремонту и модернизации здания 1987 года постройки.

"В школе учатся 575 мальчиков и девочек не только из Городка, но и со всего района. Раньше такого значимого ремонта, кроме установки новых окон и теплореновации, там не проводилось. СШ №2 попала в республиканскую программу развития учреждений образования, на проведение всех ремонтных работ и закупку оборудования МБРР выделил 650 тыс. евро", - отметила Наталья Береснева.

Начальник отдела по образованию рассказала, что в школе полностью заменят оборудование в пищеблоке. Здесь появятся отдельные цеха горячей обработки и по обработке овощей, установят новые плиты и холодильное оборудование, заменят линию раздачи пищи. В здании полностью обновят системы электро- и водоснабжения, отопительную систему, канализацию, обновят санузлы. Также отремонтируют спортивный и актовый залы. Посвежеют и учебные кабинеты, где сделают косметический ремонт.

Самые интересные изменения ждут кабинеты трудового обучения - по 2 класса для мальчиков и девочек. Для обучения будущих мужчин полезному ремеслу закупят станки по обработке металла и дерева. Для девочек в обновленных кабинетах оборудуют швейную мастерскую и мастерскую по домоводству. В кабинете домоводства установят новые плиты и холодильник, разместят необходимое кухонное оборудование. Здесь будущие хозяйки будут постигать азы готовки, сервировки стола, этикета.

В новых мастерских ученики смогут изготавливать изделия для нужд учреждения образования или для реализации на традиционных школьных ярмарках. Такой опыт у юных городочан уже есть. Летом во время посещения лагерей труда и отдыха девочки шили постельное белье, которое затем использовали в группах продленного дня. В прошлом году, например, около 100 учащихся со всего района трудились в таких лагерях и получали за это зарплату. В обновленных мастерских им будет намного комфортнее изготавливать необходимые в обиходе вещи.

"В школе оборудуют и новый лингафонный кабинет. Вместе с трудовыми мастерскими он будет включен в единый социальный центр. В таком центре в вечернее время смогут обучаться родители наших учеников, пенсионеры, люди с инвалидностью. Например, для взрослых планируем открыть курсы иностранного языка. Вести их будут педагоги школы", - поделилась Наталья Береснева.-0-