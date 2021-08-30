МБРР выделил более Br8,7 млн на реконструкцию и ремонт средней школы №4 в Чашниках

30 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На ремонт, благоустройство и замену сетей в средней школе №4 города Чашники Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделил более Br8,7 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор СШ Елена Дабатовкина.

Это уже второй транш кредита МБРР, который получает школа. В прошлом году здесь полностью поменяли кровлю и внутреннюю систему электроосвещения, отремонтировали пищеблок, а также санузлы, где заменили сантехнику и уложили новую плитку.

В этом году завершится ремонт фасада: старую фасадную плитку демонтируют, внешние стены оштукатурят и покрасят. И еще здесь появится система наружной подсветки здания. В школе полностью заменят двери и пол в учебных кабинетах и подсобных помещениях. Новый вид обретут холлы и коридоры учреждения образования. Большая работа предстоит по замене системы противопожарного оповещения.

В проекте предусмотрено и благоустройство прилегающей территории: обновление подъездных путей, площадок, дорожек, на которых уложат новую тротуарную плитку.

В планах также - новый класс физики с новым оборудованием, в том числе для лабораторных работ, и мультимедийные устройства. Предстоит еще и замена спортивного инвентаря школы, в частности, тренажеров для развития всех групп мышц.

На базе СШ №4, которая расположена в густонаселенном микрорайоне райцентра, кроме учащихся спортом занимаются и взрослые. Уже более 10 лет увлеченные футболом папы проводят в одном из двух спортивных залов школы тренировки, а с появлением новых мячей и других снарядов любительская физкультура выйдет на более высокий уровень.-0-