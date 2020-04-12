МЧС Минска проводит рейды по заброшенным постройкам

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское городское управление МЧС проводит рейды по заброшенным зданиям и сооружениям, чтобы предотвратить доступ к ним лиц без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожары в бросовых постройках нередко вызваны неосторожностью людей без определенного места жительства, которые проникают внутрь для ночлега, распития спиртного. Часто они и сами становятся жертвами своей беспечности.

В эти дни работники районных отделов МЧС столицы проводят рейды для мониторинга бросовых и бесхозных домов. "Эти домовладения находятся на особом контроле и обо всех случаях проникновения на их территорию информируются заинтересованные службы города для оперативного реагирования", - отметили во Фрунзенском РОЧС.

Городское управление МЧС призывает граждан не быть равнодушными и сообщать о проникновении посторонних лиц в бросовый дом, на чердак или в подвал жилого дома по телефонам 101, 102 или 112.-0-