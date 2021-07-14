МЧС о несчастных случаях: это в большой степени социальная проблема

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 14 июля 2021
Минск Переменная облачность +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:42 В ЕАЭС намерены усилить контроль за конкуренцией на цифровых рынках Экономика
16:41 Кому и когда положена "возрастная" доплата к пенсии - Минтруда отвечает на частые вопросы Общество
16:28 Рунец: развитие регионов через создание инновационных производств - правильная стратегия Общество
16:10 Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина Президент
16:06 Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 июля прямые телефонные линии Общество
16:02 В Эстонии началась третья волна COVID-19 В мире
15:56 МЧС о несчастных случаях: это в большой степени социальная проблема Регионы
15:48 В Могилеве загорелся неиспользуемый склад Происшествия
15:47 КГК Брестской области проверил выполнение мероприятий по преодолению последствий аварии на ЧАЭС Регионы
15:39 Немецкий сигнальный пистолет образца 1934 года нашли в Слониме Регионы
15:35 Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства для граждан и его перспективах Общество
15:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1030 Общество
15:23 Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии Политика
15:17 Маркевич проведет прямую телефонную линию 17 июля в Витебске Регионы
15:13 Житель Глуска пытался продать автомобиль с поддельным VIN Происшествия
14:58 Взрыв автобуса в Пакистане привел к гибели 12 человек В мире
14:55 На участках МКАД из-за дорожных работ возможны заторы Регионы
14:52 Большинство вопросов на приеме и прямой линии главы КГК Гродненской области касались водоснабжения Регионы
14:43 Махинации с командировками на стройпредприятии пресек КГК в Толочинском районе Происшествия
14:30 В Чаусах при пожаре погибли два человека Происшествия
14:28 Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами при пожаре в больнице Президент
14:25 "Река времени": выставка художников - юбиляров 2021 года открылась в НХМ Культура
14:15 Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара" Культура
14:13 Ученые назвали факторы, влияющие на тяжесть протекания COVID-19 В мире
14:10 Цены на многие социально значимые товары в Могилевской области превысили прогнозный показатель Регионы
14:04 Проблема авиационного шума, открытие хостела - с чем обращались граждане к Турчину в Смолевичах Регионы
14:02 ВОЗ и ЮНИСЕФ в связи с COVID-19 запустили кампанию "Будьте осмотрительны этим летом" Общество
13:54 В работу учреждений здравоохранения и образования Могилевской области ввели коррективы из-за жары Регионы
13:53 Некачественное мороженое обнаружили в продаже в Могилеве Регионы
13:44 Медики советуют привитым от COVID-19 при посещении пожилых родственников соблюдать дистанцию Общество
Все новости
Все новости
Регионы
14 июля 2021, 15:56

МЧС о несчастных случаях: это в большой степени социальная проблема

Фото из архива
Фото из архива

14 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Причины многих несчастных случаев кроются в социальной неустроенности пострадавших. Такое мнение высказал на выездном брифинге с представителями СМИ, приуроченном ко Дню пожарной службы, начальник Витебского областного УМЧС Сергей Мелешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

За первое полугодие в Витебской области произошло 511 пожаров, в огне погибли 59 человек. "Чрезвычайное происшествие - это не столько технический термин, сколько социальная проблема. Мы проанализировали причины случившихся в области пожаров и смогли составить условный портрет тех, кто оказывается жертвой таких происшествий. Как правило, это мужчины предпенсионного или раннего пенсионного возраста, оставшиеся без работы и злоупотребляющие алкоголем, чаще всего курящие, проживающие в сельской местности в частном доме, причем без семьи. Картина происшествия с участием хозяина такого дома стандартная: выпил, закурил в постели, вызвал пожар и стал его жертвой. Почти 73% пожаров за первое полугодие обусловлены алкогольным опьянением жильцов домов. Что касается женщин, то чаще других гибнут при пожаре представительницы пожилого возраста, которые также проживают в сельской местности в одиночестве. При этом у них есть заболевания или физические особенности, из-за которых сельчанки не могут полноценно ухаживать за собой и быстро реагировать на чрезвычайное происшествие", - рассказал Сергей Мелешкин.

Он отметил: проблему нужно решать сообща сотрудникам МЧС, местной власти и работникам социальной сферы. Необходимы мероприятия для занятости граждан уязвимой категории и привлечения их к полезной деятельности, во время которой им должны регулярно напоминать о правилах пожарной безопасности.

Что касается субъектов хозяйствования области, то здесь снижается число пожаров. "Этого положительного результата удалось добиться в первую очередь путем повышения ответственности руководителей субъектов хозяйствования, а также принятия мер административного пресечения, то есть запрета эксплуатации объектов. В текущем году внесены шесть предложений о приостановлении деятельности до устранения нарушений, один субъект приостановил деятельность добровольно, три объекта закрыты в судебном порядке. Имеются положительные примеры устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, которые не устранялись на протяжении ряда лет", - поделился Сергей Мелешкин.

Руководитель областного УМЧС заострил внимание на кадровой политике управления. За первое полугодие в ОПЧС Витебской области приняты и прибыли 38 работников среднего и старшего начсостава, 102 работника рядового и младшего начсостава, в том числе 22 из Полоцкого государственного химико-технологического колледжа (ПГХТК). "ПГХТК становится кузницей кадров для УМЧС. Это учреждение образования подготавливает специалистов высокого класса, которых не нужно дополнительно обучать чему-то. Они уже готовые работники МЧС, и мы целенаправленно заранее вместе с колледжем воспитываем молодую смену спасателей", - рассказал Сергей Мелешкин.

В областном управлении планомерно занимаются техническим оснащением подразделений МЧС Витебщины. В этом году приобретут две пожарные автолестницы для Браславского и Лиозненского районных отделов по ЧС. Будут вестись строительные и ремонтные работы, модернизация подразделений в Полоцке, Глубокском районе, Витебске, в том числе на бывшей производственной базе, где разместят часть ПАСО "Витязь".

На выездном брифинге журналисты побывали в лесу и пообщались с работниками МЧС, занятыми в поисковых работах. В распоряжении спасателей спецтехника для передвижения по труднопроходимым участкам - квадроцикл и автомобиль, на котором можно вывозить заблудившихся в лесу людей. "Большинство потерявшихся в лесу граждан - это представители пенсионного возраста. Чаще всего из-за жары или от физического перенапряжения становится плохо, а рядом нет никого, кто мог бы помочь. Поэтому мы призываем детей следить за тем, чтобы их родители пенсионного возраста не уходили в лес в одиночестве, лучше - в сопровождении родственников. С начала года служба "Витязь" выезжала для поисково-спасательных работ шесть раз (за первое полугодие 2020 года - четыре), во время которых обнаружены четыре человека, из них два ребенка", - подчеркнул начальник областного УМЧС.

Также во время рейда по особо уязвимым местам, где могут происходить несчастные случаи, спасатели и журналисты побывали на озере Полонское в поселке Вороны Витебского района. "У нас с вами появилась возможность испытать приобретенный поисково-спасательный катер, который поступил на вооружение ПАСО "Витязь". Аналогов этому катеру на Витебщине нет. Судно способно развивать скорость до 80 км/ч, его грузоподъемность - 1,2 т. До этого на вооружении у спасателей были судна, способные перевозить груз до 800 кг. Наличие подобного катера, безусловно, будет способствовать наиболее оперативному реагированию на ЧС, добраться до терпящих бедствие людей можно будет скорее", - рассказал Сергей Мелешкин.

Вместе с начальником УМЧС журналисты проинспектировали берег озера и обнаружили, что отдыхающие не всегда соблюдают правила безопасности. Многие из них купались недалеко от берега, но это место не было приспособлено для отдыха на воде. Спасатели вынуждены были оставить здесь бригаду ПАСО "Витязь" для предотвращения несчастных случаев. "Мы здесь 30 лет купаемся, это наш пляж, мы его расчистили. Не плавать же там, где полно народу, чтобы инфекции подхватить", - возразила на замечание Сергея Мелешкина местная жительница почти 70-летнего возраста, добавив, что хорошо держится на воде и способна переплыть озеро.

"В области одобрены 80 пляжей, которые оснащены всем необходимым, в том числе там имеются наблюдательные вышки ОСВОДа. И за качеством воды постоянно следят санитарные службы. На сайте любого райисполкома вы можете уточнить эти места и безопасно отдыхать там. В этом году в области утонули 38 человек, в том числе пять детей. Будьте осторожны на воде", - проинформировал руководитель УМЧС и попросил дам не заплывать далеко, держаться возле берега.

"Сегодня одной из приоритетных задач в работе органов и подразделений по ЧС остается обучение детей и подрастающего поколения основам безопасности, поэтому спасатели все чаще и чаще прибегают к инновационным формам и методам работы. Витебская область - лидер в создании центров безопасности: их три - в Витебске, Новополоцке и Барани Оршанского района. С момента их создания обучены более 70 тыс. детей. На сегодня это практически каждый второй школьник. Эстафету создания центров подхватили местные органы власти Чашникского райисполкома. В преддверии Дня Независимости в Новолукомле открыл свои двери центр профилактики "Альтернатива", - подытожил Сергей Мелешкин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область МЧС
Новости рубрики Регионы
Фото из архива КГК Брестской области проверил выполнение мероприятий по преодолению последствий аварии на ЧАЭС
Фото ГКСЭ Немецкий сигнальный пистолет образца 1934 года нашли в Слониме
Фото из архива Маркевич проведет прямую телефонную линию 17 июля в Витебске
Фото из архива На участках МКАД из-за дорожных работ возможны заторы
Фото из архива Большинство вопросов на приеме и прямой линии главы КГК Гродненской области касались водоснабжения
Фото из архива Цены на многие социально значимые товары в Могилевской области превысили прогнозный показатель
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина
КС признал закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары
Топ-новости
Кому и когда положена "возрастная" доплата к пенсии - Минтруда отвечает на частые вопросы
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии
Западные санкции стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции - Гигин
Рунец: развитие регионов через создание инновационных производств - правильная стратегия
Восточная сказка в Minsk World! Ключи от своих квартир получили жильцы дома "Стамбул"
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 июля прямые телефонные линии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1030
Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства для граждан и его перспективах
В Беларуси удалось предотвратить ряд терактов благодаря внедрению сотрудников КГБ в чат ОГСБ
Скоростной поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тыс. пассажиров
ГАИ проводит негласный контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами
Проблема авиационного шума, открытие хостела - с чем обращались граждане к Турчину в Смолевичах
Председатель дисциплинарной комиссии БРКА прокомментировала исключение 5 адвокатов из профсообщества
На белорусских нефтяных месторождениях в первом полугодии пробурили 23 скважины
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.