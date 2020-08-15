МЧС просит не отпускать детей одних на водоемы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС напомнили правила безопасного поведения на водоемах. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Спасатели отмечают, что на водоемах по-прежнему достаточно много отдыхающих, поэтому работники МЧС не перестают напоминать основные правила безопасности отдыхающим. Так, в целях предупреждения несчастных случаев на воде в Брестском районе прошел рейд по местах для купания. Спасатели районного отдела по чрезвычайным ситуациям побывали на реке Лесная и на базе отдыха "ПроВикенд".

Спасатели рассказали отдыхающим, в каких местах купаться разрешено, предупредили об опасности пренебрежения правилами безопасности и в качестве примеров привели случаи гибели на водоемах. "Взрослым ни в коем случае нельзя отпускать детей на водоемы одних, нужно всегда держать их под присмотром. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за ограничительные буйки, подплывать близко к судам, прыгать в воду с лодок, катеров и прочих объектов, не приспособленных для этих целей. Осторожность и следование необходимым правилам - залог безопасности", - предупреждают спасатели.-0-