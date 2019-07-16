МЧС проведет учения на Минском моторном заводе

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели 17 июля с 11.00 до 12.00 проведут тактико-специальные учения на территории ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод". Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Такие тренировки проводятся регулярно для отработки взаимодействия спасателей с администрацией объекта и городскими службами при ликвидации чрезвычайной ситуации, а также с целью обучения персонала и проверки готовности объекта к действиям при возникновении ЧС.

По легенде учений в результате скачка напряжения в медицинской санитарной части предприятия произойдет короткое замыкание электропроводки с последующим загоранием в кабинете зуботехнической лаборатории. Огонь распространится на два этажа здания. Параллельно спасатели будут ликвидировать обширный по площади пожар на кровле цеха алюминиевого литья, спасать людей из-под завалов после взрыва и ликвидировать последствия сильного ветра. Все работы осложнятся большим количеством находящихся в зданиях предприятия людей, а также пострадавшими.

В учениях будут задействованы 60 спасателей и более 15 единиц техники, в том числе вертолеты авиации МЧС. Тактико-специальные учения подобного масштаба и с задействованием авиации проводятся впервые на территории промышленного предприятия Минска.

Минскому моторному заводу в июле исполняется 56 лет. Предприятие является крупнейшим производителем дизельных двигателей в странах Восточной Европы. Оно занимает площадь равную почти сорока футбольным полям, на ней расположено порядка 160 зданий и 320 сооружений, работают более 3 тыс. человек.-0-