Мечты около 30 тяжелобольных ребят исполнят участники проекта "Елка желаний" в Брестской области

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области мечты около 30 детей и молодых инвалидов исполнят участники благотворительного проекта "Елка желаний", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации БРПО Светлана Мирчук.

Ребята из Бреста, Барановичей, Ивацевичей, Малоритского, Кобринского, Дрогичинского, Ивановского, Жабинковского и Ляховичского районов написали Деду Морозу письма со своими заветными желаниями. В роли волшебников, которые исполнят детские мечты, выступят коллективы предприятий и организаций Брестской области.

"Некоторые из этих детей пережили сложные операции, учатся на дому. Они особенно верят в чудеса и ждут их исполнения. В письмах ребята рассказывают о себе, желают всем здоровья и только в конце пишут о своих желаниях. Обязательно просят о подарках для своих братьев и сестер, - отметила Светлана Мирчук. - Стараемся исполнить ту мечту, которую не могут исполнить родители, ведь семьи тратят большие деньги на лечение детей".

Большинство ребят из-за тяжести заболевания редко выходят из дома, поэтому попросили в подарок смартфоны, планшеты, специальные мониторы для общения со сверстниками и учебы. Кто-то мечтает получить на праздник портативные гаджеты, игровую приставку, машинку или вертолет на пульте управления, трюковый самокат, кукольный домик, гироскутер. Трое детей мечтают о домашнем питомце.

Участники благотворительной акции вручат ребятам подарки накануне старого Нового года.

В Брестской области "Елку желаний" проводят с 2015 года. Это мероприятие республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество". Ее организаторами являются республиканские союз молодежи и пионерская организация.-0-