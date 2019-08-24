Мед из-под Гродно будут поставлять на японский рынок

24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусский мед, произведенный под Гродно, будет поставляться в Японию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор ООО "Мядовы шлях" из Гродненского района Ольга Гаврилик.

Сегодня производитель из Гродненского района подписал соответствующий договор с одной из японских компаний, поставляющей натуральные продукты на рынок страны.

"Впервые в Японии наш мед дебютировал на выставке Super Market Trade Show в феврале 2019 года. После выставки тестирование продукции продолжилось. Вместе с партнерами тщательно изучали отзывы покупателей, их предложения и предпочтения", - рассказала Ольга Гаврилик. В результате специально для японского рынка были разработаны упаковка и рецептуры меда. В частности, в Японию будет поставляться мед с прополисом, пыльцой, клюквой, черникой, с какао и фундуком.

"Производство натуральных продуктов, их экспорт - перспективная сфера. Приятно быть первой белорусской компанией в сфере производства меда, чья продукция на регулярной основе будет представлена в магазинах Японии", - отметила Ольга Гаврилик. Она подчеркнула, что на японском рынке к производителю выдвигаются жесткие требования по качеству и безопасности пищевой продукции.

Компания из Гродненского района экспортирует около 20% продукции. Белорусский мед представлен в Грузии, США и теперь в Японии.

Представители японской компании посетили пасеку, продегустировали мед, ознакомились с производством готовой продукции. К слову, в производстве используется лишь белорусское сырье. -0-

Фото Леонида Щеглова