Медиапроект "Стоп, кибербуллинг" стартует в Могилевской области 13 декабря

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области 13 декабря стартует медиапроект "Стоп, кибербуллинг". Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".
"Медиапроект направлен на информирование, профилактику, консультативную помощь людям, столкнувшимся с травлей в интернет-пространстве, - рассказали в обкоме. - Он пройдет в социальных сетях обкома БРСМ "Молодежь Могилевщины" (@mogbrsm) на протяжении полугода. Старт проекту даст социсследование "Стоп, кибербуллинг", которое пройдет с 13 по 30 декабря. Его участниками станут молодые люди от 14 лет до 31 года. Будет проведен сравнительный анализ, определены наиболее распространенные виды кибербуллинга, проанализированы категории "агрессор", "жертва", "наблюдатель" и др. Планируется, что в социальном исследовании примут участие более 400 человек".
Медиапроект включает в себя ряд различных мероприятий: прямые эфиры с экспертами в области профилактики кибербуллинга, людьми, столкнувшимися с кибербуллингом, рубрика "вопрос - ответ" (разбор специалистами конкретных ситуаций кибербуллинга), конкурс социальной рекламы и многое другое.-0-