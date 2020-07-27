Медики чувствуют большую общественную поддержку - главврач Могилевской центральной поликлиники

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Медики чувствуют большую общественную поддержку и благодарность за свою работу, заявил корреспонденту БЕЛТА главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко после торжественного награждения медиков, борющихся с COVID-19.

"Медики чувствуют большую общественную поддержку и благодарность за свою работу. В борьбе с коронавирусной инфекцией мы не были одни: нас поддерживали исполнительная власть, общественные организации, предприятия города. Откликнулись и обычные жители города: дома на своих машинках шили первые защитные костюмы, обеспечивали медицинский персонал больниц обедами, поддерживали добрым словом. Хочется отметить и средства массовой информации: помогали распространять информацию о правилах безопасности, освещали нашу работу в непростых условиях. И все вместе мы смогли не допустить распространения вирусной инфекции. Белорусская система здравоохранения доказала свою эффективность в условиях, когда в стране не вводился карантин", - отметил Александр Басенко.

Поздравили медицинских работников представители городской и областной власти, депутатского корпуса, общественных организаций. "Медики всей нашей страны, в том числе и Могилевщины, очень ответственно относятся к своей работе. Этот год сложный для всех. И нашим медикам пришлось работать в тяжелых условиях, находясь на передовой борьбы с коронавирусом. Сегодня мы еще раз поблагодарили врачей Могилева за их вклад в общее дело. Они стояли на страже здоровья всего общества, отдавая все силы и частичку своей души, применяя все свои знания и опыт", - подчеркнул председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

Владимир Цумарев

Как отметила во время поздравления заместитель председателя Могилевского горисполкома и председатель Могилевской областной организации "Белорусский союз женщин" Алла Галушко, у здравоохранения Могилева - женское лицо. "Сегодня здесь собралось столько красивых женщин. Вы невероятно сильные и смелые. Вы прекрасные мамы и жены, а кроме этого, настоящие профессионалы своего дела. Спасибо вам за ваш нелегкий труд", - отметила она.

Врач-физиотерапевт (заведующий) физиотерапевтическим кабинетом Могилевской поликлиники №3 Алеся Парфенова во время борьбы с коронавирусом работала в составе контактных групп. "С первыми случаями новой вирусной инфекции мы столкнулись где-то в апреле. Быстро изменили работу в поликлинике, в которую включился весь персонал. Я сидела и на приеме пациентов с повышенной температурой, работала и в составе контактной группы. Приятно отметить, что все наши доктора не остались в стороне, все выкладывались на полную. Потому что в первую очередь мы должны были не дать эпидемии распространиться и оказать качественную помощь тем, кто уже заболел", - отметила женщина.

Алеся Парфенова

"До проявления первых случаев COVID-19 у нас все было отработано: созданы бригады, имелись защитные средства, медики знали, как вести себя в непростое время. Практический каждый квартал у нас проходят учения: весь медперсонал отрабатывает сценарии при чрезвычайных ситуациях, особо опасных инфекций", - рассказала помощник врача-эпидемиолога отдела очаговой дезинфекции Могилевского центра профилактической дезинфекции Наталья Кондратенко.

Наталья Кондратенко

Старшая медицинская участковая сестра отделения общей практики №2 Могилевской центральной поликлиники Юлия Климова отметила, что в сложной работе всегда важна поддержка родных и коллектива, в котором работаешь. "И опытные врачи, и молодые специалисты впервые столкнулись с такой ситуацией в своей работе. Но все очень быстро отреагировали: перестроили всю систему работы, поделили зоны. Главной нашей задачей было не только оказывать медицинскую помощь, но и не допустить распространения вируса, - отметила девушка. - Было сложно морально: первое время преследовал страх заразиться самому и принести вирус в свой дом. Переживали и за коллег. Но благодаря поддержке родных, адекватной и здоровой атмосфере внутри коллектива нашей поликлиники паника отступила. Приятно, что рядом со мной работают ответственные и профессиональные люди, на которых можешь рассчитывать всегда - в любой, даже самой сложной ситуации".-0-

Юлия Климова

Фото Олега Фойницкого