Медики Гомельской области получат от своего профсоюза средства защиты почти на Br32 тыс.

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения Гомельской области приобрели средства индивидуальной защиты и наборы дезсредств для медработников почти на Br32 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА главный технический инспектор труда региональной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Ольга Григоренко.

Дополнительно для медработников областных, городских и районных больниц закупаются защитные маски, респираторы, медицинские очки, дезинфицирующие средства.

В зоне внимания профсоюзных комитетов также люди пожилого возраста - работники отрасли на заслуженном отдыхе, ветераны труда и участники Великой Отечественной войны. К примеру, первичка Гомельской областной клинической больницы поддерживает связь с этими людьми, при необходимости готова оказать им помощь. Так, ветеранам Великой Отечественной войны были переданы наборы, включающие стиральный порошок, жидкое мыло, соки, сахар и крупы.-0-