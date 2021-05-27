Медики Гомельской области получили от профсоюза более Br82 тыс. помощи

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи работников здравоохранения Гомельской области получили помощь от профсоюза в 2021 году. Ее общий размер составил более Br82 тыс., сообщили БЕЛТА в областной организации отраслевого профсоюза.

Председатель Гомельской областной организации отраслевого профсоюза Надежда Зимина подчеркнула, что благодаря совместной работе областного комитета с главным управлением здравоохранения Гомельского облисполкома также удалось снизить количество одногодичных трудовых контрактов с 21,6% до 18,4%. Уменьшается количество работников, которым установлены надбавки менее 10% оклада.

Отдельное внимание Надежда Зимина обратила на санаторно-курортное лечение медицинских работников юго-восточного региона. Так, в 2020 году на принципах долевого участия (члены профсоюза оплачивали только 25% от стоимости путевки) смогли оздоровиться 468 членов профсоюза. С начала 2021 года - уже 395 человек. На удешевление путевок затрачено почти Br103 тыс.

По мнению Надежды Зиминой, в соответствии с Программой основных направлений деятельности Белорусского профессионального союза работников здравоохранения на 2020-2025 годы, а также с учетом сложившихся условий социально-экономической и санитарно-эпидемиологической обстановки, отраслевой профсоюз региона прикладывает значительные усилия для сохранения нормального рабочего микроклимата в трудовых коллективах и по защите интересов работников.

"Перед областной и первичными профсоюзными организациями стоит много задач. Мы продолжим отстаивать свои позиции и принимать все меры по защите интересов своих работников и делать все возможное для сохранения мира и стабильности в стране", - рассказала председатель.

Подводя итоги работы областной организации за 2020 год и прошедший период 2021-го, Надежда Зимина отметила, что многое делается для работы с молодежью, создания первичек в организациях негосударственной формы собственности, а также решения вопросов по соблюдению законных прав и интересов членов профсоюза.-0-