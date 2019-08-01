Медики Минска проведут акции ЗОЖ в торговых объектах, аптеках и на предприятиях

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья проведет в Минске очередные информационно-образовательные акции по профилактике неинфекционных заболеваний по проекту "Цени свое здоровье!": 7 августа - в гипермаркетах и универсамах столицы, 21 августа - в аптеках и на промышленных предприятиях, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить артериальное давление, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи-валеологи, гигиенисты, другие специалисты центров гигиены и эпидемиологии районов столицы расскажут, как нужно следить за своим здоровьем, проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни.

В частности, 7 августа площадками акции станут магазин ОДО "Виталюр" по ул. Жиновича,7, универсам "Рублевский" по ул. Нестерова,58, гипермаркет "Е-Сити" на ул. Гашкевича, 3/2, магазин "Сантехоборудование" на ул. Щербакова,30, ТЦ Dana Mall, супермаркет "Копилка" по просп. Жукова,44, Арена-Сити, здравпункт на Комаровском рынке и ОАО "Минский мясокомбинат".

А 21 августа желающих узнать больше о состоянии своего здоровья ждут в аптеках №113 (ул.Якубовского,52), №7 (просп. Партизанский,62-1Н), №34 (ул. Уральская,16) РУП "Белфармация", №1 (ул. В.Хоружей,24), №8 (ул. Чкалова,17), на кондитерской фабрике "Коммунарка", ОАО "Минский маргариновый завод", УП "Торгтехника" и на хлебозаводе №2.

Встречи пройдут с 10.00 до 14.00, местами - до 15.00.

Профилактический проект стартовал в Минске более года назад. Дни здоровья проводились в том числе на самых крупных объектах города, в торговых центрах, магазинах, в аптечной сети РУП "Белфармация" и других промышленных предприятиях и объектах столицы - каждую первую и третью среду месяца. По данным анкетирования, основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний минчане назвали курение, употребление алкоголя, недостаточную физическую активность, неправильное питание.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-