Медики Минской области в апреле будут консультировать сельчан по вопросам вакцинации и не только

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Приоритет - здоровье: равный доступ к вакцинации" стартует в Минской области 7 апреля, сообщили БЕЛТА в отделе общественного здоровья Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сегодня перед здравоохранением республики стоит задача массовой иммунизации и обеспечения равного доступа к вакцинации всего населения страны. "Как показывают опросы, люди с настороженностью относятся к вакцинации. Необходимо разъяснять важность создания индивидуального иммунитета против инфекции COVID-19, а вместе с этим - формирования коллективной защиты от вирусной инфекции", - отметили специалисты.

Чтобы донести полную и достоверную информацию о вакцинации, в столичном регионе проведут акцию ко Всемирному дню здоровья. В течение месяца при выездах для оказания медицинской помощи жителям сельской местности, а также при работе выездных фельдшерских пунктов медики будут консультировать население и специалистов на местах по вопросам вакцинации, поддержания здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний в сложившихся эпидемических условиях.

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в честь годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. Он проводится ежегодно с целью привлечь внимание к основным проблемам общественного здравоохранения. В этот день стартуют многие долгосрочные программы санитарного просвещения. Каждый год для этой даты выбирается тема, которая затрагивает наиболее актуальные вопросы здравоохранения на данный момент. Тема в 2021 году - "Построим более справедливый, более здоровый мир".-0-