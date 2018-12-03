Медики проведут 5 декабря акцию ЗОЖ в магазинах Минска

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут 5 декабря в столичных торговых объектах, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Специалисты измерят желающим артериальное давление, рост, вес, проконсультируют по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни.

К акции на этот раз присоединились магазины "Соседи" по ул. Дунина-Марцинкевича, 11, "Корона" по пр. Независимости, 154, "Златка" по ул. Восточная, 129, "Сантехоборудование" по ул. Щербакова, 30, универсам "Рублевский" по ул. Маяковского, 146, супермаркет "Алми" по пр. Дзержинского, 91, ОАО "Крион" по ул. Серова, 8, ЗАО "Универсам Заводской" по ул. Нестерова, 58 и ТД "На Немиге".

Профилактический проект стартовал в Минске в феврале нынешнего года, акции проводятся каждую первую среду месяца в гипермаркетах и универсамах, каждую третью среду - в аптечной сети и на промышленных предприятиях. В первом полугодии состоялось свыше 2,1 тыс. мероприятий, которые посетили около 135,5 тыс. человек. Почти 93% из них заполнили анкеты для оценки состояния здоровья. Около 69% респондентов отметили у себя характерные признаки риска.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Медики рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-