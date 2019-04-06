Медики проведут в Мстиславском районе акцию по профилактике неинфекционных заболеваний

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики 12 апреля планируют провести в Мстиславском районе акцию, на которой участники смогут узнать о факторах риска неинфекционных заболеваний и их профилактике. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич.

Акция пройдет на базе Мстиславского районного центра социального обслуживания населения Могилевской области. После скрининга и анкетирования планируется провести образовательный семинар. Перед участниками выступят Алла Шепелькевич и председатель правления Белорусской лиги по борьбе с высоким артериальным давлением, заведующая кардиологическим отделением №2 РНПЦ "Кардиология" Ирина Лазарева.

Специалисты проанализируют полученные результаты акции, расскажут о значимости факторов риска неинфекционных заболеваний и способах их профилактики. Также дадут консультации для пациентов с выявленными кардиоваскулярными и эндокринными заболеваниями.

Акция проводится БОМО "Эндокринология и метаболизм", Белорусской лигой по борьбе с высоким артериальным давлением совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите Мстиславского райисполкома.

Мероприятие станет продолжением республиканского медико-социального проекта "Все в ваших руках". Его цель - информировать население о факторах риска неинфекционных заболеваний, которые были установлены в ходе национального исследования STEPS. По его результатам, 27,1% взрослого населения в возрасте 18-69 лет курят ежедневно, 72,9% - потребляют меньше пяти порций фруктов и/или овощей в день, 13,2% - не соблюдают рекомендации ВОЗ по физической активности. 60,6% людей имеют избыточную массу тела, 25,4% - ожирение. Кроме того, 44,9% населения имеют повышенное артериальное давление, 7,6% - повышенный уровень глюкозы в крови.-0-