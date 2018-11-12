Медики во время акции в торговых объектах Минска напомнят о важности ЗОЖ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ), а также сахарного диабета и курения пройдут 14 ноября в торговых объектах Минска, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации. Особый акцент будет сделан на борьбе с табачной зависимостью (один из факторов возникновения НИЗ), тем более что 15 ноября мировая общественность отмечает Международный день отказа от курения.

Среди площадок проведения акции определены рынок "Малиновка", ТЦ Dana Moll, ТРЦ "Замок", магазины "Алми" на ул. Притыцкого, 93, "На Немиге" по ул. О.Кошевого,14, "Соседи" по ул. Селицкого, 65, "Виталюр" по ул. Некрасова, 5, универсам "Рублевский" по ул. Маяковского, 146, ОАО "Минский мясокомбинат" по ул. Казинца, 46. В основном мероприятия пройдут с 10.00 до 15.00.

Поскольку 14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом, в городе пройдут масштабные тематические мероприятия. Одно из них состоится в гимназии №12, где особое внимание специалисты уделят профилактике детского сахарного диабета, выработке правильного поведения людей, в окружении которых есть больные с этим диагнозом. Пройдет встреча со специалистами-эндокринологами, консультации проведут врачи-валеологи.

Профилактический проект стартовал в Минске в феврале нынешнего года, акции проводятся каждую первую среду месяца в гипермаркетах и универсамах, каждую третью среду - в аптечной сети и на промышленных предприятиях. На мобильных информационных площадках медики рассказывают, когда лучше прививаться против вирусных и респираторных заболеваний, предлагают посетителям измерить давление, рост, вес, проводят индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ, правильному питанию, физической нагрузке. Цель акции - эффективная профилактика недугов, снижение заболеваемости, смертности, инвалидности трудоспособного населения, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с болезнями системы кровообращения.

По данным руководителя городского Центра здоровья Снежаны Кавриго, за 10 месяцев проведено почти 4,2 тыс. мероприятий, в которых участвовали 267 тыс. человек.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. Продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-