Медицина, метро, инфраструктура по принципу "сухие ноги" - приоритеты для привлечения инвестиций в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие медицины, строительство метро и формирование городской инфраструктуры по принципу "сухие ноги" являются приоритетными в Минске с точки зрения привлечения инвестиций и дальнейшего сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Такие направления наметил первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Федор Римашевский во время встречи с вице-президентом банка Вазилом Худаком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в проработке вопросов по возможности кредитования социальных объектов, инженерно-транспортной инфраструктуры. Медицина, строительство метро и внедрение принципа "сухие ноги" наиболее финансовоемкие отрасли, которые могут получить активное развитие при привлечении инвестиций. В свою очередь в качестве помощи и поддержки со стороны города мы готовы взять на себя полное документальное сопровождение проектов и выстроить "зеленый коридор". Помимо этих трех ключевых направлений, можно сотрудничать также в сфере модернизации предприятий и прорабатывать иные вопросы по улучшению экологии", - сказал Федор Римашевский.

По словам зампредседателя, в Минске большие ресурсы постоянно вкладываются в строительство и модернизацию больниц, поликлиник, профильных медицинских центров (онкологических, кардиологических, офтальмологических и др.). Белорусские трансплантологи одни из сильнейших на постсоветском пространстве. Поэтому за качественной медицинской помощью в нашу страну обращаются жители Азии, Европы. Власти города заинтересованы в наращивании экспорта медицинских услуг за счет привлечения дополнительных материальных ресурсов.

Второе направление - строительство минского метро, которое осуществляется с привлечением кредитных ресурсов. Развитие подземки в достаточно плотно застроенном городе требует колоссальных финансовых вложений и временных затрат: стоимость одного километра - порядка $80 млн. Уже намечены планы по строительству метро в Минске до 2050 года, согласно которым подземный транспорт охватит всю территорию города. "Мы также готовы обсуждать долгосрочные вопросы кредитования дальнейшего строительства метро", - сказал Федор Римашевский.

Особое внимание он обратил на развитие сети подземных переходов, галерей и прочих конструкций по принципу "сухие ноги". Уже намечены первые площадки, где будет внедряться проект, пока ведется предпроектная работа. Реализация проекта позволит населению с комфортом перемещаться по городу благодаря развитым коммуникациям, которые соединят остановочные пункты общественного транспорта, станции метро, крупнейшие торговые и административные объекты. "Проект сложный, рассчитываем на привлечение инвесторов. Причем речь идет не только о строительстве инженерных сооружений, но и о возведении торговых пунктов, административных зданий", - пояснил представитель Мингорисполкома.

В свою очередь Вазил Худак поднял вопрос о возможной реконструкции некоторых столичных зданий с целью повышения их энергоэффективности. Белорусская сторона изучила литовский опыт, где модернизация осуществляется благодаря привлечению ресурсов европейских банков, и готова наладить сотрудничество в этом направлении.

Европейский инвестиционный банк - финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств - членов ЕС. Среди основных направлений деятельности ЕИБ поддержка малых и средних предприятий, инноваций, инфраструктурных проектов.-0-