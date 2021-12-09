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09 декабря 2021, 15:48

Медкарта в телефоне, блюда молекулярной кухни, программа ЗОЖ: в Орше прошел этап "100 идей для Беларуси"

9 декабря, Орша /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 50 молодежных инновационных проектов в различных отраслях представили в Орше участники областного этапа республиканского конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Медицина, энергетика, экология, строительство, предпринимательство, сельское хозяйство, IT-сфера, социум, культура - проекты, вышедшие в областной этап инновационных молодежных разработок, охватили почти все сферы жизни. Юноши и девушки из разных районов Витебской области защищали перед экспертным жюри свои командные и индивидуальные работы. Из более 200 проектов в областной тур вышли немногим больше 50 интересных идей.

"В Витебской области уже реализовано около 10 проектов, которые участвовали в предыдущих конкурсах "100 идей для Беларуси". Некоторые из них получили финансирование и стали коммерческими. Из последних - проект из Глубокого "Лялька.бай", выигравший конкурс Белинвестфонда и получивший средства на продвижение. Также этот конкурс выиграл проект Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова - многофункциональная трость для пожилых, теперь его авторы смогут запатентовать свое изобретение и коммерциализировать его. Мелкими шагами ребята достигают успеха. Те проекты, которые еще не получили финансовую поддержку, не останавливаются на достигнутом, пробиваются дальше и пробуют себя в конкурсе "100 идей для СНГ". В этом году мы впервые решили взять разработки, которые не пройдут в республиканский финал, в областной проект "Твоя идея для Витебщины". Мы хотим, чтобы работа с проектами была постоянной, а не разовой акцией, поэтому обком БРСМ решил начать свой проект. В течение года будем принимать молодежные идеи со всей Витебщины, затем создадим экспертный совет для отбора лучших. Ребят будут приглашать на собеседование, помогать писать им бизнес-план и искать возможности для реализации в дальнейшем", - отметил первый секретарь обкома БРСМ Владимир Бабичев.

Жюри будет оценивать проекты в девяти номинациях. Учитываться будут как инновационная составляющая, так и практикоориентированность идеи. Авторы некоторых проектов охотно рассказали о своих задумках и поделились планами на перспективу.

Будущий агроном Екатерина Шман, учащаяся аграрного класса Студенковских яслей-сада - средней школы Сенненского района, предложила гидропонный метод выращивания растений, при котором обеспечивается стопроцентная всхожесть семян. Девушка заинтересовалась таким методом выращивания на уроках биологии, а затем изучила тему глубже. Она опробовала его на домашнем огороде. Огурцы, помидоры и другие культуры, выращенные с помощью гидропоники (когда растения получают нужные для роста вещества из питательного раствора), не только были крепче и выносливее, но и дали богатый урожай. С помощью такой технологии, по словам Екатерины, можно выращивать не только овощные культуры, но и цветы, озеленять дома устойчивыми к внешнему воздействию растениями.

Екатерина Зайцева, одиннадцатиклассница Мазоловской средней школы Витебского района, стала автором проекта медкарты в телефоне. Она предложила создать приложение для смартфона, которое полностью заменит медицинскую карту пациента и всегда будет под рукой. Это исключит человеческий фактор и вероятность потери данных, а заодно через такое приложение можно дистанционно получать онлайн-консультации лечащего врача. Девушке в разработке и продвижении IT-продукта помогла команда ребят, которые занимались программным обеспечением и маркетингом. В конкурсе "100 идей для Беларуси" разработчики проекта надеются найти поддержку и выход на Министерство здравоохранения, которому могут предложить новый удобный продукт, а заодно и способ монетизировать его, чтобы оправдать затраты на внедрение в региональных поликлиниках и сельских ФАПах.

Оршанцы Елизавета Булатова и Теймур Гурбанов занимаются молекулярной кухней. Они предложили попробовать кофейное мясо, рулет из свекольного желе, янтарные пряности и другие необычные блюда, приготовленные по особому рецепту и сохраняющие максимум полезных веществ. Все эти необычные блюда - их собственные разработки, которые они планируют подавать в агроусадьбе. Дуэт уже выбрал место для нового туристического объекта, где они также предложат программу ЗОЖ, включающую йогу, конные и пешие прогулки и возможность похудеть за неделю на 4 кг, питаясь правильно. Для окончательной реализации ребятам не хватает финансирования для закупки специализированного оборудования. Они планируют не только потчевать гостей полезными для фигуры и здоровья кушаньями, но и обучать готовке блюд популярной нынче в Европе молекулярной кухни.

Оценивать молодежные проекты будут 11 членов экспертного совета, в который вошли представители агропромышленного комплекса, нефтехимической и энергетической отраслей, бизнес-инкубатора, соцсферы, медицины и экологии. "В каждом кластере, заявленном сегодня, есть свой специалист, который будет определять новизну и качество проекта", - подчеркнул Владимир Бабичев.-0-

Фото Александра Хитрова

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