Медоборудование на Br11,5 млн планируется закупить для больниц Минской области в 2019 году

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Минской области в 2019 году планируется закупить на сумму Br11,5 млн за счет средств областного бюджета, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская.

"Средства областного бюджета пойдут на приобретение эндоскопического оборудования. Также планируется приобрести 10 аппаратов ультразвуковой диагностики и прочую необходимую технику", - сказала Наталья Боярская.

А за счет средств республиканского бюджета будет организована поставка аппарата МРТ в Молодечненскую ЦРБ, аппарата компьютерной томографии - в Вилейскую ЦРБ, ангиографических комплексов - в Борисовскую и Молодененскую ЦРБ.

Помимо этого, на модернизацию лифтового оборудования (планируется заменить 50 лифтов) из областного бюджета будет направлено Br4 млн, на мероприятия по пожарной безопасности - Br2,2 млн, на информатизацию - Br1,2 млн.

Говоря о планах, Наталья Боярская также рассказала, что в 2019 году для медработников откроют свои двери новые общежития в Острошицком городке и поселке Лесном. Еще три общежития строятся в Лесковке.

На данный момент медицинскую помощь населению Минской области оказывают почти 5,9 тыс. врачей. За последние три года в их ряды влились более 1,2 тыс. специалистов с высшим медицинским образованием, всего статус молодого специалиста имеют 1,9 тыс. человек. В ближайшие годы в коллективы придут еще около 600 медиков, которые на данный момент обучаются в университетах по договорам о целевой подготовке, более 160 человек из них стали студентами в 2018 году.-0-