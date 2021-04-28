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28 апреля 2021, 12:13

Медобслуживание и инфраструктура в микрорайоне - Турчин провел личный прием в Солигорске

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива
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28 апреля, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел сегодня в Солигорске личный прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Люди преимущественно обращались с вопросами, касавшимися медицинской сферы и благоустройства. Так, жительница Солигорска Лидия Шуркус затронула тему низкой заработной платы в учреждении здравоохранения. Она рассказала, что 3 года работает в Солигорской ЦРБ санитаркой и получает до Br500. "Все профессии важны, в том числе и работа уборщиков. Сил вкладываешь много, понимаешь, что без твоего труда никак, но заработная плата очень удручает. Жить практически не на что, а надо воспитывать троих детей и выплачивать кредит, поэтому хотелось бы не только от себя, но и от лица других малообеспеченных семей попросить пересмотреть заработную плату", - сказала Лидия Шуркус.

Александр Турчин отметил, что этот вопрос актуален для многих семей, поэтому государство старается ежегодно повышать уровень их дохода, в том числе через различные доплаты и социальные бонусы. "Этот проблемный вопрос решают и продолжат это делать. В ближайшее время постараюсь узнать, будут ли вводить какие-то дополнительные льготы. Если говорить о вашем частном случае, то главврач поликлиники может предложить вам место санитарки в инфекционном корпусе, где находятся пациенты с COVID-19, - заработная плата там сейчас выше, чем в других отделениях", - сказал губернатор.

Проблема медобслуживания волновала Евгения Афанасьева. Он рассказал, что в поликлинике Солигорска нет врача-ревматолога, но такой специалист есть в медучреждении ОАО "Беларуськалий". При обращении за помощью заявителю там в обслуживании отказали. "Почему жителей района разделили на работников этого предприятия и иных граждан, лишив возможности посещать ревматолога?" - спросил мужчина.

Разъяснения на это обращение дал главный врач УЗ "Солигорская ЦРБ" Александр Кисель. Он отметил, что этот специалист востребован, поэтому в скором времени он начнет работать и в учреждении здравоохранения. В свою очередь Александр Турчин поручил профильным организациям наладить взаимодействие поликлиники города и ОАО "Беларуськалия", чтобы люди при необходимости имели возможность посещать оба места.

Бизнесмен Сергей Шарко обратился с просьбой пересмотреть решение райисполкома об изменении целевого назначения земельного участка и здания на его территории. Как рассказал мужчина, он обустроил старый объект в городе и планировал сделать в нем торговый комплекс, однако спустя время изменил решение - сейчас он хочет перепрофилировать его в гостиничный объект. Это позволит улучшить инфраструктуру города и принесет дополнительную прибыль в бюджет. "Власть должна сказать вам спасибо, что из неприглядного задания вы сделали хороший объект. Таким людям надо помогать, поэтому постараемся решить ваш вопрос в ближайшее время", - ответил губернатор.

Житель Солигорска Роман Дусмагамбетов интересовался, когда в микрорайоне Чижи начнут развивать инфраструктуру. В частности, он обратил внимание на необходимость строительства асфальтированной дороги от города до микрорайона, открытия магазина и возведения детской площадки. "Здесь живет около 1,5 тыс. человек, а базовых удобств для жизни нет", - отметил мужчина.

Как выяснилось во время беседы между губернатором и обратившимся, объект торговли построили в микрорайоне несколько лет назад, однако собственник до сих пор не ввел его в эксплуатацию. "Если человек не использует выделенный ему земельный участок, то необходимо разбирать эту проблему относительно законодательства, а также искать другого бизнесмена, который построит магазин в микрорайоне", - дал поручение профильным службам Александр Турчин.

Глава региона также дал задание руководству района заняться проектированием асфальтированной дороги для жителей микрорайона и найти ресурсы для обустройства детской площадки. "Важно обратить внимание: если государство спонсирует строительство горок, качелей и беседок, не хотелось бы, чтобы в итоге эти места были разрушены в течение года. Задача следить за состоянием этих мест возлагается не только на коммунальные службы, но и на население", - подчеркнул губернатор.

Реконструкция дороги в деревне Завшицы интересовала Наталью Васько. По ее словам, участок обещали отремонтировать к концу 2020 года, однако работы не сделали. "Передвигаться по дороге до сих пор невозможно, люди ждут, когда ситуация улучшится. Тем более звучало обещание, а недавно в районной газете и вовсе опубликовали график работ по благоустройству на 2021 год, где наша улица тоже числится. Действительно ли работы выполнят?" - спросила женщина.

По словам председателя Солигорского райисполкома Андрея Жайловича, дорогу отремонтируют до 1 июля.

Во время встречи граждане также затрагивали проблемы некачественно выполненного капитального ремонта жилого дома, приобретения в собственность квартиры. Губернатор, председатель райисполкома, руководители отраслевых организаций и предприятий дали людям разъяснения по волнующим вопросам, обращения взяты на контроль.-0-

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