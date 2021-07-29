Медовый месяц - в битве за урожай: в Могилевской области трудятся 84 семейных экипажа

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 29 июля 2021
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:03 Врач рассказала о новейшей теории развития сезонной аллергии Общество
13:57 ОАО "Сукно" переедет на площади "Камволя" до конца года Регионы
13:46 ФПБ предложила дополнительно регламентировать условия труда при работах на открытом воздухе Общество
13:45 Лукашенко - новым ректорам: "Буду требовать от вас прежде всего порядка в университетах" Президент
13:39 Представители Японии Сори Хамада и Аарон Вольф выиграли золото Игр в турнире по дзюдо Спорт
13:31 Торговую сеть "Радзивилловский" в Минске реанимируют - план вывести на рентабельность через 2 месяца Регионы
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1033 пациента с COVID-19, выписаны 1147 Общество
13:20 Белинда Бенчич вышла в финал теннисного олимпийского турнира Спорт
13:13 Доллар на торгах 29 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:12 Лукашенко высказался о медальных результатах белорусских спортсменов Президент
13:03 Жительница Гродно по просьбе телефонных мошенников установила программу и лишилась Br4 тыс. Происшествия
13:01 Руководители министерств проведут в августе личные приемы граждан Общество
13:01 Светлогорский ЦКК планирует выйти на проектную мощность производства беленой целлюлозы в 2023 году Регионы
12:59 В Минске мужчина присвоил более Br3 тыс. под предлогом изготовления кухонной мебели Происшествия
12:55 Светлогорский ЦКК планирует производить микрокрепированную мешочную крафт-бумагу Регионы
12:55 В Минске троллейбус сбил пешехода - ГАИ разыскивает очевидцев Происшествия
12:52 Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств - Савиных Политика
12:47 Медовый месяц - в битве за урожай: в Могилевской области трудятся 84 семейных экипажа Регионы
12:47 В России выявили 23 270 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
12:46 Число убыточных организаций в Минске за полгода снизилось на четверть Регионы
12:45 "Надо занять свое место на рынке" - Лукашенко обозначил главные задачи в работе БНК Президент
12:34 Наумович: для выполнения задания по инвестициям в основной капитал Минску не хватило Br385 млн Регионы
12:33 Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень Президент
12:32 Кревский замок вновь начал принимать гостей Культура
12:30 В курортной Анталье в результате пожаров погибли 3 человека В мире
12:22 Лукашенко: мне можно "пришить" только какие-то фейки Президент
12:21 Быть преданными своему народу и государству - Лукашенко обозначил главные качества управленцев Президент
12:21 Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко Президент
12:20 Лукашенко согласовал назначение генеральных консулов Беларуси в Мюнхене и Нью-Йорке Президент
12:20 Лукашенко согласовал назначение ректоров в трех вузах Президент
Все новости
Все новости
Регионы
29 июля 2021, 12:47

Медовый месяц - в битве за урожай: в Могилевской области трудятся 84 семейных экипажа

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
Первый молодежный экипаж-тысячник чествовали в Витебской области
В Беларуси в уборочной кампании задействованы 517 молодежных экипажей

29 июля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. В Могилевской области на уборочной трудится 961 экипаж комбайнеров, в том числе 84 семейных. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Алексей Рымша.

"В эту уборочную кампанию на полях региона работает 961 экипаж комбайнеров, в том числе 109 молодежных, 84 семейных и 9 смешанных, - сказал Алексей Рымша. - Всего на жатве задействован 701 водитель на отвозке зерна и 1605 механизаторов, среди которых 9 женщин. Участницы уборочной трудятся в Быховском, Могилевском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском и Шкловском районах".

В ОАО "Говяды-Агро" уже третий год работают Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец. Евгений трудится механизатором в хозяйстве уже более пяти лет, а Ангелина по распределению - учителем белорусского языка и литературы в гимназии г.п.Корма Гомельской области. Если на двух прошлых уборочных они значились как молодежный смешанный экипаж, то в этом стали еще и семейным. Свадьбу сыграли всего две недели назад, перед началом массовой уборки зерновых. Медовый месяц пройдет у молодоженов в полях - в битве за новый урожай.

"Когда бралась за работу помощника комбайнера, было интересно, смогу ли ее освоить, - сказала Ангелина Андрейковец. - Три года назад я совсем ничего не знала: ни как чистить и продувать технику, ни как следить за процессом уборки зерна. Тем более панически боялась высоты - на комбайн надо было как-то забираться. Теперь все страхи и сомнения позади: наработала хороший опыт, да и муж поддерживает. Трудимся с 7.00 до 22.00, а на что потратим заработанные на жатве деньги, пока не решили, откладываем в семейный бюджет".

Уборочная в этом году идет быстрее и интенсивнее, отметил Алексей Рымша. Если в прошлом году на 31 июля был всего лишь один экипаж-тысячник, то в этом на 29 июля их уже 14, в том числе один молодежный. Среди водителей более 1 тыс. т зерна на сегодня перевезли 45 участников уборочной, среди них 7 человек в возрасте до 35 лет включительно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев уборочная
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ОАО "Сукно" переедет на площади "Камволя" до конца года
Фото из архива Торговую сеть "Радзивилловский" в Минске реанимируют - план вывести на рентабельность через 2 месяца
Не край, а туристический рай
Светлогорский ЦКК планирует выйти на проектную мощность производства беленой целлюлозы в 2023 году
Роман Головченко во время посещения Светлогорский ЦКК планирует производить микрокрепированную мешочную крафт-бумагу
Фото из архива Число убыточных организаций в Минске за полгода снизилось на четверть
Главное
Александр Лукашенко Быть преданными своему народу и государству - Лукашенко обозначил главные качества управленцев
Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко
Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень
Светлогорский ЦКК планирует производить микрокрепированную мешочную крафт-бумагу
Топ-новости
Лукашенко высказался о медальных результатах белорусских спортсменов
Помощником Президента - инспектором по Минской области назначен Владимир Калач
Лукашенко согласовал назначение генеральных консулов Беларуси в Мюнхене и Нью-Йорке
Новое руководство на "Керамине" и в Белорусской нефтяной компании
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1033 пациента с COVID-19, выписаны 1147
ФПБ предложила дополнительно регламентировать условия труда при работах на открытом воздухе
В Беларуси до конца июля сохранится теплая погода
Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств - Савиных
Готовность ЖКХ к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные сроки - Минжилкомхоз
Руководители министерств проведут в августе личные приемы граждан
Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов
Банк развития дополнительно выделит Br200 млн на закупку техники
В Беларуси в уборочной кампании задействованы 517 молодежных экипажей
Щекин: Беларусь - христианский форпост мировой цивилизации
Что делать при судорогах и как обезопасить себя на воде – рекомендации МЧС
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.