Медработники минской поликлиники агитируют прививаться с помощью значков "Я привит от COVID-19"

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значки "Я привит от COVID-19" можно увидеть на медработниках 19-й центральной районной поликлиники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусский профсоюз работников здравоохранения.Заказала и приобрела значки для сотрудников поликлиники первичная профсоюзная организация учреждения здравоохранения, поддержав предложение заведующей 2-м отделением общетерапевтической практики Анны Трусь.Как рассказала председатель ППО поликлиники Екатерина Бунас, идея со значками с большим энтузиазмом была воспринята администрацией и трудовым коллективом. Первые значки разошлись "по халатам" мгновенно. Желающих получить значок "Я привит от COVID-19" среди сотрудников поликлиники оказалось много, и профкому уже поступил заказ на вторую партию.Врачи и медсестры поликлиники убеждены: личный пример медиков - лучший пример мотивации населения к вакцинации от коронавирусной инфекции.О коварстве заболевания COVID-19 здесь знают не понаслышке. С начала пандемии профсоюзная матпомощь была оказана 123 работникам поликлиники - членам профсоюза, перенесшим коронавирусную инфекцию. Около Br11 тыс. на эти цели было выделено из средств ППО, из бюджета вышестоящих профсоюзных организаций - более Br4,9 тыс.-0-