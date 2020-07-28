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28 июля 2020, 14:07

Медработники Витебской области достойно выдержали удар коронавирусной инфекции - Андрейченко

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко
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28 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Медработники Витебской области достойно выдержали удар коронавирусной инфекции, благодаря их профессионализму ситуация остается управляемой. Такое мнение высказал сегодня на торжественной церемонии чествования медицинских работников председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко вручает медаль "За трудовые заслуги" ректору учреждения образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", доктору медицинских наук, профессору Анатолию Щастному
Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко вручает медаль "За трудовые заслуги" ректору учреждения образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", доктору медицинских наук, профессору Анатолию Щастному

Владимир Андрейченко вручает Благодарность Президента Республики Беларусь заведующиму кафедрой фтизиопульмонологии учреждения образования “Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет” Александру Будрицкому
Владимир Андрейченко вручает Благодарность Президента Республики Беларусь заведующиму кафедрой фтизиопульмонологии учреждения образования “Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет” Александру Будрицкому

Владимир Андрейченко вручает Благодарность Президента Республики Беларусь врачу-анестезиологу-реаниматологу (заведующему) отделения анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения "Витебская областная клиническая больница” Александру Гончарову
Владимир Андрейченко вручает Благодарность Президента Республики Беларусь врачу-анестезиологу-реаниматологу (заведующему) отделения анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения "Витебская областная клиническая больница” Александру Гончарову

"К сожалению, эпидемия коронавируса не обошла стороной и Беларусь. Этот вызов и первый удар приняла Витебская область. И сделала это достойно. Благодаря тому вниманию, которое постоянно уделяется со стороны главы государства, разумным действиям, принятым на уровне облисполкома, помощи со стороны Министерства здравоохранения и, конечно же, самоотверженности врачей, всего медперсонала области, эта непростая ситуация была взята на контроль и до сих пор остается управляемой. В этом заслуга прежде всего медработников", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко вручает Благодарность Президента Владимиру Козловскому
Владимир Андрейченко вручает Благодарность Президента Владимиру Козловскому

Владимир Андрейченко вручает Благодарность Президента Ольге Ярмош
Владимир Андрейченко вручает Благодарность Президента Ольге Ярмош

Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь медицинской сестре терапевтического отделения учреждения здравоохранения "Сенненская центральная районная больница" Татьяне Долгой
Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь медицинской сестре терапевтического отделения учреждения здравоохранения "Сенненская центральная районная больница" Татьяне Долгой

Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь Ивану Жильцову
Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь Ивану Жильцову

Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь Михаилу Зубову
Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь Михаилу Зубову

Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь Павлу Крацову
Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь Павлу Крацову

Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь заведующему кафедрой инфекционных болезней с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования "Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета" Валерию Семенову
Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь заведующему кафедрой инфекционных болезней с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования "Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета" Валерию Семенову

Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь Екатерине Шук
Владимир Андрейченко вручает Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь Екатерине Шук

Выступает заведующая отделением Витебской областной клинической больницы Оксана Федорчук
Выступает заведующая отделением Витебской областной клинической больницы Оксана Федорчук

Выступает председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев
Выступает председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Спикер акцентировал внимание на том, что все это время врачи стойко находились на переднем крае борьбы. "Несмотря на огромный риск, вы самоотверженно и профессионально выполняли свою работу, боролись за здоровье и жизнь наших людей, за что вам огромное спасибо. И низкий поклон вашим коллегам, которые работают вместе с вами, пожелания доброго здоровья всем вашим родным и близким", - сказал он.

Самые теплые слова благодарности медикам в разговоре с журналистами высказал также заместитель премьер-министра Александр Субботин. "Сейчас по всей стране идут акции с вручением медработникам заслуженных наград, во время которых в их адрес не единожды звучит "спасибо". Думаю, на этой неделе оно будет наиболее часто употребляемым словом. Со своей стороны хочу сказать, что их профессия - это не работа, а призвание. Ведь именно они стоят на передовой борьбы с болезнью, защищают наши жизни и безопасность, наше благополучие", - добавил вице-премьер.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Александра Хитрова

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