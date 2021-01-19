19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медработников Ленинского района Минска планируется привить от коронавируса до конца месяца, сообщила журналистам главный врач 11-й городской поликлиники Ирина Болдырева, передает корреспондент БЕЛТА.

Поликлиника определена пунктом проведения вакцинации жителей Ленинского района. Намечен график проведения вакцинации, составлены списки тех, кто хотел бы получить вакцину. Речь идет о медработниках и работниках учреждений образования. На сегодня изъявили желание 200 человек. По словам Ирины Болдыревой, на первоначальном этапе это немалое количество.

Главврач рассказала, что на данный момент вакцинируются 30 человек, проводится активная информационная работа. В ближайшее время прививки получат медицинские работники, а затем начнут прививать работников учреждений образования. "На первоначальном этапе поставлена задача вакцинировать людей, которые оказывают медицинскую помощь. В нашем Ленинском районе по плану к концу месяца, я думаю, мы привьем медицинских работников, а потом сразу приступаем к вакцинации работников учреждений образования", - сказала Ирина Болдырева.

Во время вакцинации медработников 11-й городской поликлиники

Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Перед получением прививки пациент дает информированное согласие. Каждому привитому раздаются памятки, где указана необходимая информация, позволяющая максимально избежать побочных реакций. После прививки за пациентами в течение 30 минут наблюдают медработники.

По словам главврача, в преддверии начала кампании вакцинации против коронавирусной инфекции проведена значительная работа. Закуплено холодильное оборудование, которое позволяет хранить вакцину, термоконтейнеры для транспортировки вакцины с центра трансфузиологии 6-больницы Минска, куда она первоначально была доставлена. Обучен медперсонал.

Ирина Болдырева также рассказала, как поликлиника оказывает медпомощь в нынешних условиях. Для пациентов с признаками респираторных заболеваний, в том числе COVID-19, в поликлинике предусмотрен отдельный вход. Очередей нет, поскольку оказание медпомощи переориентировано в основном на дом. В первую очередь это касается пожилого населения, беременных женщин. Для беременных в поликлинике выделен отдельный вход на тот случай, если им необходимо сдать анализы, пройти плановый медицинский осмотр.-0-

Вакцина "Спутник V"

Фото Оксаны Манчук