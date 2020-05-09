Медсестра минской больницы о параде: это праздник, нужный даже в сложные моменты

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"Только Победа, других вариантов не принимал" - историей фронтового пути отца поделилась гомельчанка
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад 9 Мая - это праздник, который нужен даже в сложные моменты. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала медицинская сестра отделения пульмонологии №1 10-й городской клинической больницы Минска Елена Переведенцева.
Парад ко Дню Победы в Минске
Участвовало в параде около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Пролетели над столицей 36 самолетов и вертолетов.
Елена призналась, что забот у медиков сейчас хватает. "Работа тяжелая, пациенты сложные, но настроение, оптимизм, надежда на лучшее остаются. Парад - это праздник. Даже в сложные моменты праздники имеют место быть, они необходимы", - подчеркнула она.
"Вопрос - идти или не идти на парад - не стоял. Праздник значимый - юбилей Великой Победы. Хотелось разделить радость со всей страной", - добавила медсестра.-0-