Медучреждение по решению суда выплатит компенсацию за ошибочную инъекцию ребенку

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района удовлетворил иск о взыскании морального вреда с учреждения здравоохранения за ошибочную инъекцию ребенку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску матери несовершеннолетнего. Претензии были к учреждению здравоохранения в связи с оказанием ненадлежащей медицинской помощи ее сыну. Женщина просила взыскать денежную компенсацию морального вреда.

В исковом заявлении она указала, что врачом-стоматологом врачебной амбулатории учреждения здравоохранения ее несовершеннолетнему сыну оказана ненадлежащая медпомощь, в результате которой причинен вред его здоровью, а также физические и нравственные страдания. Женщина просила взыскать с учреждения здравоохранения Br10 тыс. компенсации морального вреда.

По заключению эксперта ребенку причинены легкие телесные повреждения в результате нарушения техники выполнения инъекции, что повлекло ожог слизистой оболочки и щеки.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал, однако с учетом степени тяжести телесных повреждений полагал, что заявленная ко взысканию сумма завышена. Не возражал против удовлетворения исковых требований и врач-стоматолог, однако также считал, что сумма завышена. Он пояснил, что вместо раствора лидокаина по ошибке инъекционно ввел пациенту в область зуба раствор аммиака, а затем незамедлительно принял необходимые меры, чтобы устранить последствия нарушения техники выполнения инъекции.

Суд Молодечненского района постановил взыскать с учреждения здравоохранения в пользу несовершеннолетнего ребенка денежную компенсацию морального вреда в размере Br5 тыс. и судебные расходы в сумме Br550.

Решение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.-0-