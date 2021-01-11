Медучреждения Брестской области пополнили запас масок, антисептиков и дезинфекторов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации здравоохранения Брестской области за прошедшую неделю заметно пополнили запас медицинских масок, а также антисептических средств и дезинфекторов, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения (БПРЗ).

За неделю запас масок в медучреждениях Брестской области увеличился более чем на 10%, дезинфицирующих и антисептических средств - почти в два раза, сообщили в технической инспекции труда обкома БПРЗ.

Как показали результаты мониторинга, проводимого отраслевым профсоюзом, в первую неделю нового года медучреждения страны были обеспечены средствами индивидуальной защиты надлежащим образом и в необходимом объеме.

В резерве - свыше 900 тыс. единиц санитарной одежды, около 600 тыс. защитных костюмов, более 16 млн медицинских одноразовых масок, более 180 тыс. защитных очков, почти 1,5 млн респираторов, свыше 18 млн медицинских перчаток. Работники бригад скорой медицинской помощи укомплектованы осенне-весенними и утепленными костюмами в полном объеме.-0-