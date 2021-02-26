Медучреждения крупных городов Витебской области продолжат лечить пациентов с COVID-19 из районов

26 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые из ранее перепрофилированных учреждений здравоохранения Витебска, а также межрайонные центры в Полоцке, Новополоцке и Орше продолжат принимать больных с COVID-19, в том числе из соседних районов, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

По его словам, в области уверенно снижается число обращений пациентов с коронавирусом в амбулаторно-поликлинические учреждения и госпитализаций. В связи с этим с 1 марта возвращается к привычной работе хирургический корпус городской больницы скорой медицинской помощи, также с первого дня весны областная больница начинает оказывать плановую высокотехнологичную помощь.

Глава облздрава отметил: в районах области ситуация разная, но острой нет нигде. Постепенно отделения медучреждений освобождаются для профильной работы, лечение больных с вирусом переходит в инфекционные корпуса. "В вопросе лечения пациентов с COVID-19 районы, которые рядом с Витебском, мы замкнули на областные учреждения и дали возможность ЦРБ трудиться в свободном режиме. Также, конечно, межрайонные центры в Полоцке, Новополоцке и Орше будут еще работать с ковидными больными. Эти учреждения себе забирают сложных и обычных пациентов центральных районных больниц, которые соседствуют с тремя крупными городами", - отметил Михаил Вишневецкий.

Он также рассказал, что на следующей неделе планируется поставка третьей партии вакцины "Спутник V". Это позволит плотнее заняться прививанием от COVID-19 работников образования, спорта и культуры.

Отвечая на вопрос журналистов об улучшении материальной базы учреждений здравоохранения Витебской области, Михаил Вишневецкий отметил: в конце года намерены открыть строящийся корпус областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств. Запланирован ремонт в отделениях некоторых ЦРБ. Кроме того, в этом году хотят установить компьютерный томограф в Лепеле, Глубоком, областном противотуберкулезном диспансере, облбольнице, а также МРТ в Полоцке.-0-