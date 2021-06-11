Медучреждениям Гомельской области передали более 20 стоматологических комплексов "Белдент"

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Стоматологической службе Гомельской области сегодня передали 22 стоматологических комплекса "Белдент" производства ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Новые установки отправятся как в городские, так и районные стоматологические службы. Заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко отметил, что в регионе снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией - 11 ЦРБ уже возвращены в обычный режим функционирования, в привычный режим переходит Гомельская городская клиническая больница №4, другие учреждения. "У пациентов возрастает потребность в плановой медицинской помощи, в том числе стоматологического профиля", - сказал заместитель начальника главного управления.

По его словам, сейчас в стоматологической службе региона действуют 543 стоматологических комплекса разных производителей. "Благодаря поддержке Гомельского облисполкома, спонсорской помощи РУП "Гомельэнерго", РПУП "Гомельоблгаз" парк установок области накануне Дня медицинского работника пополнился еще 22 стоматологическими комплексами "Белдент" производства ОАО "Гомсельмаш". Стоматологи ценят их за надежность, комфорт для пациента, обеспечение оптимального рабочего процесса врача. Установки оснащены комплектующими от ведущих мировых производителей из США, Германии, Италии, Австрии и Японии", - подчеркнул Михаил Змушко.

Директор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Александр Шантыко рассказал, что работать по стоматологическому оборудованию на предприятии начали с 1994 года. За это время с завода в медучреждения разных областей Беларуси и России отправили около 2 тыс. комплексов.

"Стоматологические комплексы разрабатывались по госпрограммам при непосредственном участии специалистов кафедры стоматологии Белорусской медицинской академии", - добавил главный конструктор по малосерийной технике Александр Черношей. Он пояснил, что комплексы состоят из кресла пациента, стоматологической установки, стула врача. Есть и современное светодиодное освещение, системы очистки и т.д. Комплекс дополнительно может комплектоваться монитором с видеокамерой и стулом ассистента врача. В целом оборудование имеет более 20 вариантов комплектации. "Мы также обеспечиваем установку под ключ оборудования, оказываем сервисное обслуживание, проводим обучение", - заключил главный конструктор.-0-