Медведь стал наведываться в гости к пчеловодам в Городокском районе

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медведь орудует в Городокском районе: разоряет ульи и съедает мед у местных пчеловодов, сообщили в эфире телеканала СТВ , передает БЕЛТА.

Вор пока не пойман. Жители рассказывают, что трижды только за этот год сладкоежка приходил в деревню Боровцы. "Люди жалуются, - рассказывает жительница деревни Зинаида Листратенко. - Надо уже что-то делать. И в Кулях пчелы есть, и в Латыгово он наделал дел".

Пчеловоды и представители Городокской организации Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) не знают, один и тот же зверь разоряет пасеки или разные, стоит искать нарушителя в белорусском или российском лесу - до границы всего несколько километров.

Факты нападения медведя на человека крайне редки, но случаются. Так, год назад чудом остался жив житель Витебского района. Мужчину спасли соседи, которые выбежали на крик.

Бурый медведь занесен в Красную книгу. В начале 2000-х в республике насчитывалось всего около сотни особей, а сегодня только в Городокском районе их не менее 50.-0-