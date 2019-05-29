Мелиорированные земли в Витебской области используются недостаточно эффективно - КГК

29 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мелиорированные земли в Витебской области используются недостаточно эффективно. Об этом заявил журналистам перед заседанием коллегии о результатах контроля эффективности использования мелиорированных земель сельхозназначения, объектов мелиорации и соблюдения законодательства при распоряжении и учете мелиосистем начальник отдела контроля государственной собственности и использования земель Комитета госконтроля Витебской области Сергей Лисенков, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время последних проверок сотрудники КГК региона выявили нарушения правил эксплуатации мелиоративных систем, непринятия их к учету, что создает предпосылки к оставлению объектов без надлежащего обслуживания и возможному выводу из строя. Так, если за 2017-2018 годы в области было найдено неучтенных объектов мелиорации на сумму более Br25 млн, то сейчас с начала года только в Поставском районе бесхозных обнаружено на сумму около Br20 млн.

"Мелиорированные земли в Витебской области используются недостаточно эффективно. У нас всего лишь 77% таких земель задействовано в сельскохозяйственном производстве, - отметил Сергей Лисенков. - Объекты мелиорации - собственность государства. На их поддержание, строительство новых систем тратятся огромные бюджетные средства. Нужно обострить проблему перед местной властью. Сейчас этим занимаются профильные предприятия".

Сегодня в Витебском облисполкоме прошла коллегия о результатах контроля эффективности использования мелиорированных земель сельхозназначения, объектов мелиорации и соблюдения законодательства при распоряжении и учете мелиосистем. В ней приняли участие представители областной и районной власти, курирующие данные направления, а также руководители и должностные лица предприятий мелиорации и лесохозяйственных учреждений.-0-