Меморандум о сотрудничестве Гомельской и Ферганской областей подписан на экономическом форуме

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о межрегиональном сотрудничестве между Гомельской и Ферганской (Узбекистан) областями подписан сегодня на секции XVI Гомельского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили исполняющий обязанности председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и заместитель губернатора по инвестициям, инновациям и туризму Ферганской области Мухсинхуджа Абдурахмонов.

Отношения между регионами и странами укрепляются год от года. "Более четверти века Беларусь и Узбекистан поддерживают тесную дружбу и взаимовыгодное сотрудничество. В том числе обозначаются новые точки роста во взаимодействии Гомельской области с бизнесом и властью этой солнечной страны. Так, за прошлый год в 114 раз выросли прямые иностранные инвестиции в наш регион", - рассказал Геннадий Соловей. Также важным для флагмана комбайностроения страны - "Гомсельмаша" - стало соглашение о реализации совместного с Хорезмской областью проекта по производству кормоуборочной сельхозтехники.

Стороны уверены, что подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве Гомельской и Ферганской областей будет способствовать дальнейшему развитию отношений. "Подписание соглашения станет дополнительным шагом к укреплению связей по разным направлениям. Активизируется также товарооборот между нашими регионами", - сказал Мухсинхуджа Абдурахмонов. Он подчеркнул, что Ферганская область, где проживают порядка 3,7 млн человек, является также крупнейшим поставщиком плодоовощной продукции, здесь развито нефтехимическое и химическое производство.

В последующем немало совместных точек развития двух стран смогут обозначить и участники Первого форума регионов Беларуси и Узбекистана, который в августе пройдет в Минске.

Также в этот день закреплен подписями договор об установлении дружественных и побратимских связей между Мозырским районом Гомельской области и Вулканештским районом (Молдова). Намерение подтвердили глава Мозырского райисполкома Елена Павлечко и заместитель председателя Вулканештского района Иван Гайдаржи.

Зампредседателя Вулканештского района выразил надежду, что подписанный документ станет стартом тесных и взаимовыгодных отношений на уровне двух регионов, позволит наладить как экономические, так и культурные связи. "На территории нашего района выращиваются фрукты и овощи, развито виноградарство и виноделие. И мы будем рады поделиться с вами этими благами", - заверил он. Ближе познакомиться с традициями этой страны гомельчане и гости города также смогут во время праздника "Дни Молдовы в Гомельской области".

На данный момент в Гомельской области заключено свыше 220 международных договоров и протоколов о сотрудничестве.

Нынешний форум объединил представителей из 28 стран. Сегодня были подписаны инвестиционные документы на более чем $130 млн. В работе отраслевых секций потенциальным инвесторам были представлены проекты, которые предлагается реализовать на территории региона. Также, знакомясь с инвестиционным и экономическим потенциалом региона, участники форума посетили XX Международную выставку "Весна в Гомеле", которая проходит в областном центре до 26 мая.-0-