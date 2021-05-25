Меморандум об укреплении сотрудничества подписали Октябрьский район Минска и район Юэсю китайского Гуанчжоу

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Гуанчжоу при содействии генерального консульства Беларуси 25 мая состоялась церемония подписания меморандума об укреплении обменов и сотрудничества между Октябрьским районом Минска и районом Юэсю города Гуанчжоу. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Гуанчжоу.

Соглашение подписали глава администрации Октябрьского района белорусской столицы Геннадий Люботынский и председатель Народного правительства района Юэсю госпожа Су Пей.

"Меморандум станет правовой основой для дальнейшего углубления торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между двумя районами, а также одним из этапов подготовки к установлению побратимских отношений между Минском и Гуанчжоу", - говорится в сообщении генерального консульства нашей страны.-0-