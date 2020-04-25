Мемориал на месте деревни Ола позволит новым поколениям осознать цену Великой Победы - Соловей

25 апреля, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Ола в Светлогорском районе позволит молодым, новым поколениям осознать цену Великой Победы. Убежденность в этом выразил сегодня во время республиканского субботника председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы делаем все вместе важное дело, которое останется в народной памяти. Посещая спустя годы мемориал, наши внуки и правнуки смогут прочувствовать, что война - это не только даты. Это в первую очередь человеческие жизни, миллионы невинных жертв фашизма", - сказал губернатор. Он напомнил, что в деревне погибли 1758 человек - 950 из них дети: "Сегодня они могли бы быть уже 80-90-летними людьми, наблюдать уже за своими детьми и внуками".

Руководитель области убежден, что в том числе на таких трагических примерах из собственной истории должны воспитываться граждане Беларуси. "Нашим предкам пришлось пережить многое ради мирной, спокойной, счастливой жизни будущих поколений. Мемориальный комплекс в деревне Ола станет тем историческим примером, который будут вспоминать белорусы, молодые, новые поколения, чтобы понять и осознать, какую цену наши деды и прадеды заплатили за Победу в Великой Отечественной войне", - добавил он.

Геннадий Соловей выразил слова благодарности всем, кто внес свой вклад в возведение мемориального комплекса.

Сегодня на субботнике на объекте трудятся руководство области и Светлогорского района, актив БРСМ, работники Гомельского домостроительного комбината. В перечне работ - выравнивание грунта, укладка тротуарной плитки, благоустройство территории, нанесение декоративной штукатурки и покраска элементов композиции.

В мемориальной зоне высаживают специальный сорт яблони - Ола. Символично, что у этого сорта красноватый ствол, красные плоды и при цветении есть красноватый оттенок.

Выставляют по местам и десять каменных скульптур. Высеченные в камне сюжеты воссоздают трагедию деревни. Мать, крепко прижимающая младенца к груди, маленькая девочка с испуганными глазами, деревянная хата в языках пламени, парящие над полыхающим селом аисты. Эти работы созданы белорусскими мастерами на тематическом пленэре в прошлом году.

Сохранение памяти о трагической судьбе деревни Ола - это долг поколений, которые 75 лет живут под мирным небом, убежден участник субботника, плотник ДСК Александр Хололеенко. "Это святое место. Здесь погибло много невинных людей, в том числе и дети. Мы никогда не должны забывать об этом", - сказал он.

Как сообщалось, часть заработанных во время республиканского субботника средств будет направлена на реконструкцию мемориала в деревне Ола.

Вопрос о создании мемориального комплекса озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал.

Эскизное предложение мемориала разработала творческая группа Института "Гомельгражданпроект". Композиционно проект включает три основных блока: входную группу, пешеходный маршрут, мемориальную зону. Пешеходный маршрут проложен по некогда существовавшей улице деревни. На местах, где были дома, - их символические остовы, обелиски с силуэтами людей. На мемориальной площади - братская могила, звонница с колоколами, стела с набатным колоколом.

76 лет назад жители Олы, а также их соседи из близлежащих деревень в ожидании освобождения скрывались от оккупантов. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали, бросали в огонь живыми. В деревне погибли почти в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. После войны Ола не возродилась.-0-