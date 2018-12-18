Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли мемориальную доску в память о Большой хоральной синагоге города, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время открытия мемориальной доски

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Доска установлена на фасаде кинотеатра "Беларусь", где до 1939 года размещалась центральная синагога Брест-Литовска. Культовое здание было построено в 1861 году на пожертвования иудейской общины и до начала Второй мировой войны являлось иудейским духовно-административным и культурным центром. После войны здание бывшей синагоги было переоборудовано под учреждение культуры. Памятный знак изготовлен на средства еврейских общин скульпторами Павлом Герасименко и Алесей Гурщенковой. На нем изображение синагоги, а текст на четырех языках обрамляет талит - накидка, которую надевают мужчины во время молитвы.

Во время открытия мемориальной доски

Раввин Брестской иудейской общины Хаим Рабинович

На церемонию у кинотеатра собрались представители еврейских общественных организаций, местных органов власти, горожане. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук назвал открытие мемориальной доски актом возрождения памяти о еврейском населении города, которое практически полностью было уничтожено фашистами. "Тысячелетняя история нашего города наполнена таким количеством событий, зачастую противоречивых, забытых, что долг и обязанность сегодняшних брестчан по крупицам ее восстанавливать. Мы и дальше будем продолжать работу по увековечиванию нашей истории", - отметил Александр Рогачук.

"Сегодня это здание кинотеатра приобрело не только культурное, но и историко-культурное значение. Это признание того, что еврейская община Бреста внесла и будет вносить дальнейший вклад в развитие города, его культуры и истории. От всех присутствующих здесь и всех, кто не смог присутствовать, приношу глубокую благодарность руководству города и области за то, чтобы эта памятная доска была открыта", - сказал руководитель еврейского культурного общества "Эмуна" Борис Брук.

Александр Рогачук, Борис Брук, председатель иудейских общин Беларуси Владимир Малинкин, раввин Брестской иудейской общины Хаим Рабинович и начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Гагакова

Мемориальная доска

Председатель союза еврейских религиозных общин Беларуси Владимир Малинкин выразил надежду, что в Бресте при поддержке властей появится новое достойное здание для синагоги.-0-

Фото Вадима Якубёнка