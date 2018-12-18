Мемориальная доска с изображением синагоги появилась на кинотеатре Бреста

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли мемориальную доску в память о Большой хоральной синагоге города, передает корреспондент БЕЛТА.
Доска установлена на фасаде кинотеатра "Беларусь", где до 1939 года размещалась центральная синагога Брест-Литовска. Культовое здание было построено в 1861 году на пожертвования иудейской общины и до начала Второй мировой войны являлось иудейским духовно-административным и культурным центром. После войны здание бывшей синагоги было переоборудовано под учреждение культуры. Памятный знак изготовлен на средства еврейских общин скульпторами Павлом Герасименко и Алесей Гурщенковой. На нем изображение синагоги, а текст на четырех языках обрамляет талит - накидка, которую надевают мужчины во время молитвы.
На церемонию у кинотеатра собрались представители еврейских общественных организаций, местных органов власти, горожане. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук назвал открытие мемориальной доски актом возрождения памяти о еврейском населении города, которое практически полностью было уничтожено фашистами. "Тысячелетняя история нашего города наполнена таким количеством событий, зачастую противоречивых, забытых, что долг и обязанность сегодняшних брестчан по крупицам ее восстанавливать. Мы и дальше будем продолжать работу по увековечиванию нашей истории", - отметил Александр Рогачук.
"Сегодня это здание кинотеатра приобрело не только культурное, но и историко-культурное значение. Это признание того, что еврейская община Бреста внесла и будет вносить дальнейший вклад в развитие города, его культуры и истории. От всех присутствующих здесь и всех, кто не смог присутствовать, приношу глубокую благодарность руководству города и области за то, чтобы эта памятная доска была открыта", - сказал руководитель еврейского культурного общества "Эмуна" Борис Брук.
Председатель союза еврейских религиозных общин Беларуси Владимир Малинкин выразил надежду, что в Бресте при поддержке властей появится новое достойное здание для синагоги.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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