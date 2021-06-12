Мемориальная доска Сергею Притыцкому обновлена в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая мемориальная доска в честь видного государственного деятеля БССР, организатора комсомольского подполья Западной Беларуси Сергея Осиповича Притыцкого установлена сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

С такой инициативой выступил Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Беларуси. Существовавшая мемориальная доска обветшала, поэтому ее решили заменить. Новую установили в преддверии 50-летия со дня смерти Сергея Притыцкого. На ней такой же текст, как и на предыдущей.

"Роль Притыцкого и его личность требуют еще большего увековечивания, - отметил председатель Молодежного парламента Егор Макаревич. - Когда-то наша страна и нация были разделены. Люди гибли за воссоединение Беларуси. И сегодня мы говорим, что наша нация, наш народ едины".

Как добавили в пресс-службе Совета Республики, Молодежный парламент в своей деятельности уделяет особое внимание сохранению и передаче молодому поколению белорусов объективной исторической памяти.-0-