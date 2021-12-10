Мемориальная доска в память о Георгии Малиновском появилась в Могилевском районе

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мемориальная доска в память о Георгии Малиновском появилась в Могилевском агролесотехническом колледже имени К.П. Орловского. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе учреждения образования Виктория Путькова.

"Георгий Малиновский вступил в должность директора, тогда еще училища, 3 июня 1987 года и был им до марта 2021 года. Он был идейным вдохновителем и основателем учебной лаборатории "Зоосад", которая стала центром притяжения для жителей и гостей города. Он открыл единственный на постсоветском пространстве музей Константина Симонова. Георгий Малиновский занесен в список Почетных граждан Могилева, - отметила Виктория Путькова. - У него много заслуг. На протяжении своей профессиональной деятельности он сделал много для развития нашего колледжа и всего города".

Мемориальная доска разместилась на центральной площади колледжа - на здании клуба. "Он со многими поддерживал дружеские отношения, был грамотным и справедливым руководителем, который придумывал смелые идеи и воплощал их в жизнь", - отметила заместитель директора.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, председатель горисполкома Владимир Цумарев, член Совета Республики Национального собрания Олег Дьяченко, генеральный директор ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник, учащиеся, руководство и преподаватели колледжа.

"Выступавшие призвали учащихся следовать примеру своего наставника как в человеческом, так и в профессиональном плане и предложили ежегодно 9 декабря, в день рождения Георгия Малиновского, проводить памятные мероприятия", - отметил директор колледжа Михаил Сосонко.-0-

Фото ИА "Могилевские ведомости"