Мемориальную доску бывшему министру торговли БССР установили в Минске

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску в честь бывшего министра торговли БССР Николая Макаеда открыли сегодня в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Доска установлена на доме по проспекту Независимости, 51/1, где с 1993 по 2017 год проживал Николай Макаед. В церемонии открытия приняли участие министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, а также бывшие руководители ведомства, ветераны, представители профсоюза.

По словам Владимира Колтовича, Николай Александрович Макаед всей своей жизнью и деятельностью оставил запоминающийся, яркий след в торговой отрасли.

На работу в Минский горпищеторг он поступил в 1957 году. Начинал с должности товароведа, потом стал старшим инспектором по торговле. В 1961 году был переведен в управление торговли Минского горисполкома. В Министерстве торговли БССР трудился с 1975 года, сначала заместителем министра, а затем (с 1981 по 1987 год) - министром.

"В годы, когда министром торговли был Николай Макаед, государственная торговля республики вышла на самые передовые позиции в Советском союзе: по уровню торгового обслуживания населения, внедрению прогрессивных форм торговли, внедрению механизации и автоматизации в торговые процессы, - отметили в МАРТ. - Его вклад в развитие народного хозяйства республики по достоинству оценен. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, дважды награждался почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР.-0-