Мемориальную доску геодезисту и топографу Иосифу Ходзько открыли в Мядельском районе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Кривичи (Мядельский район) состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь 220-й годовщины со дня рождения Иосифа Ходзько - выдающегося ученого, геодезиста и топографа, активного участника работ по созданию Геодезической дуги Струве. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Во время открытия мемориальной доски

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич. "Увековечивая память наших выдающихся земляков, мы вносим вклад в сохранение исторического достояния страны, в укрепление связи и преемственности поколений. Мемориальная доска в честь 220-й годовщины со дня рождения Иосифа Ходзько - это напоминание о человеке, который с честью выполнил свой долг и является примером для подражания", - отметил он.

Также состоялась презентация книги Владимира Мкртычяна "Иосиф Ходзько. Генерал, геодезист, человек". Автор рассказал о жизни ученого, а также отметил, что главы написаны в результате продолжительных поисков, работы в архивах, потому содержат богатый материал, свидетельствующий о героических подвигах, профессиональном мастерстве и духовном богатстве Иосифа Ходзько.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по имуществу, местных органов власти, а также приглашенные гости.-0-

Фото Государственного комитета по имуществу