Мемориальную доску Герою Советского Союза Александру Кирсанову откроют в Минске

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Александра Кирсанова торжественно откроют сегодня в Минске. Памятный знак появится по ул.Сторожевской, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Мемориал установлен за средства, которые заработал актив городской организации БРСМ. Молодежь трудилась на заводе железобетонных изделий, на объектах строительства Минского метрополитена. Трудовые почины за это время поддержали более 400 человек.

В церемонии открытия примет участие сын героя Александр Кирсанов.

Звание Героя Советского Союза Александру Кирсанову присвоено 15 января 1944 года. С сентября 1941 года он воевал на Южном, Центральном и Белорусском фронтах. Отличился при форсировании Днепра в Черниговской области. В ночь на 28 сентября 1943 года стрелковая дивизия под его командованием переправилась через реку, захватила плацдарм и успешно отразила многочисленные контратаки превосходящих сил противника. Александр Кирсанов является кавалером орденов Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени и почетным гражданином Чернигова, Брагина, Калинковичей.

В 2017 году памятник Александру Кирсанову, установленный на Восточном кладбище Минска, был разрушен вандалами.-0-