Мемориальную доску командарму Сергею Руденко откроют в Гомельском кадетском училище

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску легендарному командарму Сергею Руденко откроют сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении общественного объединения "Белорусский фонд мира".

Место памяти о заслугах маршалу Советского Союза, командующему 16-ой воздушной армии Сергею Игнатьевичу Руденко находится на территории Гомельского городского кадетского училища. На трехтонном камне размещена доска с портретом командарма и памятной надписью.

Мемориал откроют во время торжественного митинга, посвященного 76-ой годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Также на мероприятие прибудет делегация миротворцев из российского Курска во главе с председателем Курского городского объединения белорусско-российской дружбы "Сябры", заслуженным учителем России Татьяной Соколовой.

Делегация из Курска посетит также среднюю школу №27 Гомеля - школу мира и областной музей военной славы, примет участие в городских торжествах, посвященных освобождению Гомеля.

Открытие в Гомеле памятной доски маршалу Советского Союза, командующему 16-ой воздушной армии, участвовавшей в освобождении Гомеля в ноябре 1943 года, Сергею Руденко, почетному гражданину Гомеля, было инициировано Курским городским объединением белорусско-российской дружбы "Сябры" в 2018 году. Идею с готовностью поддержали в Гомельском горисполкоме, областном отделении Белорусского фонда мира, городском кадетском училище, военных комиссариатах региона и областного центра.-0-