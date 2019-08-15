Мемориальную доску Марии Качиньской установят в костеле в Нарочи

15 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В костеле Святого Апостола Андрея в Нарочи 22 августа откроют мемориальную доску в честь супруги президента Польши Леха Качиньского Марии. Такая информация размещена на сайте catholiс.by, сообщает БЕЛТА.

Мария Качиньская, которая вместе с супругом погибла в авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском, была крещена в этом костеле 77 лет назад.

Мария Елена Мацкевич (Мария Качиньская) родилась 21 августа 1942 года в урочище Махово под Кобыльником (сегодня это деревня Нарочь) и была крещена 27 сентября того же года в местном костеле Святого Апостола Андрея ксендзом Казимиром Павловичем, возглавлявшим тогда Кобыльницкую парафию. Запись об этом сохранилась в метрической книге прихода Святого Бернарда в Сопоте (Польша), где будущая президентская пара совершила таинство брака.

Поскольку дом родителей Марии в окрестностях Нарочи не сохранился, единственным местом для почтения ее памяти стал местный костел. С инициативой установить в этой святыне мемориальную доску выступило посольство Польши в Беларуси, обратившись с соответствующим предложением в госорганы и костел Святого Апостола Андрея.

После получения официального разрешения, а также согласия Римско-католической церкви был согласован эскиз мемориальной доски. Она выполнена в форме развернутой книги с крестом в верхней части, под которым на белорусском и польском языках написано: "В этом костеле 27 сентября 1942 года была крещена Мария Качиньская (Мацкевич), которая родилась 21 августа 1942 года в Махово на территории местной парафии, жена президента Республики Польша Леха Качиньского".

Торжественное открытие мемориальной доски приурочено к 77-летию со дня рождения Марии Качиньской и пройдет в костеле Святого Апостола Андрея в четверг, 22 августа, в 18.30 во время святого богослужения, которое возглавит Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

В церемонии примут участие официальные представители Польши. Они отмечают, что в стране хранят память о Лехе и Марии Качиньских, и открытие мемориальной доски на малой родине Марии поспособствует развитию братских отношений между народами Беларуси и Польши, объединенными общей многовековой историей.

10 апреля 2010 года польская делегация в составе 88 человек погибла в авиакатастрофе. Официальные лица, общественные деятели и представители духовенства разных конфессий направлялись в Катынский мемориал, чтобы почтить память своих соотечественников. В авиакатастрофе погиб также президент Польши Лех Качиньский вместе с супругой Марией.-0-